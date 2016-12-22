В Балашихе сгорел ангар на строительном рынке

Площадь пожара, охаватившего ангар строительного рынка в Балашихе, достигла 1200 кв. м, пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет

Фото: пользователь Twitter gerdaikaetmore

​В подмосковной Балашихе загорелся строительный рынок, сообщает сайт регионального ГУ МЧС.

«В 09:04 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Носовихинское шоссе, владение 4. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение в ангаре», — говорится в сообщении.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в МЧС, за полтора часа площадь пожара увеличилась втрое — с 450 до 1200 кв. м. «В горящем металлическом ангаре хранятся стройматериалы. Пожару присвоен повышенный второй ранг сложности», — рассказал собеседник издания.

Позже в ГУ МЧС уточнили, что пожар был локализован на площади 1200 кв.​ м. Информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным, уточнил собеседник агентства, строительный рынок мог загореться из-за короткого замыкания, Однако будут проверяться и иные версии, включая поджог», — сказал источник.

https://www.instagram.com/p/BqmCwVhl9mB/

На тушении пожара работают 22 единицы техники и 67 человек, уточнили в ГУ МЧС.