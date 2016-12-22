Умер американский актер и иллюизонист Рики Джей

Фокусник и актер Рики Джей умер в возрасте 70 лет в Лос-Андежлесе. Джей прославился главным образом фокусами с картами, в 1990-х годах он с компаньоном открыл фирму, которая консультировала проекты Голливуда и разрабатывала трюки

Фото: Ryan Miller / AP

Знаменитый американский иллюзионист и актер Рики Джей умер в Лос-Анджелосе в возрасте 70 лет, сообщает The Hollywood reporter.

Издание уточняет, что смерть произошла по естественным причинам.

«Он был единственным в своем роде, мы больше никогда его не увидим», — заявил изданию его менеджер Уинстон Симон.

Ричард Джей Поташ родился в 1948 году в Бруклине. По его собственным воспоминаниям, фокусами он начала заниматься в возрасте четырех лет.

​Рики Джей прославился как иллюзионист благодаря уникальным фокусам с картами и представлениям, демонстрирующим возможности памяти. Кроме того, он известен как актер (сыграл кибертеррориста в картине «Ночи в стиле буги» (1997), а также консультант во многих фильмах, таких как «Иллюзионист» (2006), «Престиж» (2006) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007).

Джей впервые выступил на публике в возрасте четырех лет, в 1953 году, когда он появился на телевизионной программе Time For Pets. ​В 1990-х годах он с компаньоном открыл фирму, которая консультировала проекты Голливуда и разрабатывала трюки для фильмов и телепроектов.