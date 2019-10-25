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Полеты орлов в Иран привели к убыткам орнитологов на сотни тысяч рублей
Орлица Мин улетела в Иран и шлет оттуда ученым «сотни» СМС-сообщений по 49 руб. Сибирские орнитологи отслеживают передвижения краснокнижных птиц с помощью GPS-трекеров. Перелеты птиц уже привели к «минусу» в 240 тыс. руб.
Фото: EPA / ТАСС

Сибирские орнитологи, отслеживающие перемещения птиц для исследования, пожаловались, что один из орлов улетел в Иран и потратил весь бюджет на отслеживание птиц. Об этом сообщила в Telegram-канале научный руководитель Центра реабилитации диких животных Новосибирска Елена Шнайдер.

По ее словам, орлица Мин из Хакасии провела лето в Казахстане, где находилась вне зоны действия сети. Оттуда она улетела в Иран, и сообщения о ее локациях остались неотправленными, а теперь она «шлет сотни дорогущих СМС» по 49 руб. Шнайдер добавила, что орлица истратила весь коллективный бюджет орлов.

Как пояснила орнитолог, орлы летают с сим-картой обычного российского оператора и за границей России они находятся в роуминге. Однако ученые знают их традиционные места зимовок и страны и обычно примерно рассчитывают, сколько необходимо денег для отслеживания.

«То, что птица оказалась в Иране, — нормально, ожидаемо. Наши орлики регулярно летают через Иран, Пакистан, Саудовскую Аравию. Путь миграции как раз так лежит: через все эти страны в Пакистан и Индию. То есть все ожидаемо, все нормально. Проблема оказалась в том, что в Казахстане наши орлы не смогли найти связь», — рассказала РБК Шнайдер.

По ее словам, организация решила предпринять меры, чтобы не столкнуться с той же проблемой снова.

«Мы заранее оплатим пакет СМС-сообщений. Благодаря огласке в СМИ к нам уже обратились несколько российских операторов [мобильной связи] с предложениями», — сообщила она. По ее словам, сбор средств проходит отлично.

«Он покрыл практически все расходы, нашим орликам даже останутся деньги на следующий год. Мы очень благодарны всем, кто помогал нам», — сказала она.

Шнайдер добавила, что GPS-трекеры центр использует уже давно, чтобы отслеживать миграцию краснокнижных птиц. «Очень важно понимать, куда и как они направляются», — сказала орнитолог. По ее словам, для установки трекеров выбираются самые крупные особи популяции.

Главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана» Игорь Карякин заявил «РИА Новости», что перелеты птиц уже привели к отрицательному балансу в 240 тыс. руб. Орнитологи открыли сбор средств для оплаты СМС-сообщений в начале октября. «К настоящему моменту удалось собрать около 100 тыс. Сейчас трех орлов до конца года оплатили — это 25 тыс. Из проблемных еще пять и пять — на подходе в жуткий роуминг», — сказал он.

Авторы: Алена Прохоренко, Юлия Выродова
Теги: животные, Иран, ученые, птицы
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