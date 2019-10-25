Полеты орлов в Иран привели к убыткам орнитологов на сотни тысяч рублей

Полеты орлов в Иран привели к убыткам орнитологов на сотни тысяч рублей

Орлица Мин улетела в Иран и шлет оттуда ученым «сотни» СМС-сообщений по 49 руб. Сибирские орнитологи отслеживают передвижения краснокнижных птиц с помощью GPS-трекеров. Перелеты птиц уже привели к «минусу» в 240 тыс. руб.

Фото: EPA / ТАСС

Сибирские орнитологи, отслеживающие перемещения птиц для исследования, пожаловались, что один из орлов улетел в Иран и потратил весь бюджет на отслеживание птиц. Об этом сообщила в Telegram-канале научный руководитель Центра реабилитации диких животных Новосибирска Елена Шнайдер.

По ее словам, орлица Мин из Хакасии провела лето в Казахстане, где находилась вне зоны действия сети. Оттуда она улетела в Иран, и сообщения о ее локациях остались неотправленными, а теперь она «шлет сотни дорогущих СМС» по 49 руб. Шнайдер добавила, что орлица истратила весь коллективный бюджет орлов.

Как пояснила орнитолог, орлы летают с сим-картой обычного российского оператора и за границей России они находятся в роуминге. Однако ученые знают их традиционные места зимовок и страны и обычно примерно рассчитывают, сколько необходимо денег для отслеживания.

«То, что птица оказалась в Иране, — нормально, ожидаемо. Наши орлики регулярно летают через Иран, Пакистан, Саудовскую Аравию. Путь миграции как раз так лежит: через все эти страны в Пакистан и Индию. То есть все ожидаемо, все нормально. Проблема оказалась в том, что в Казахстане наши орлы не смогли найти связь», — рассказала РБК Шнайдер.

По ее словам, организация решила предпринять меры, чтобы не столкнуться с той же проблемой снова.