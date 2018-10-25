S7 объяснила появление на сайте билетов на прямые рейсы из ЕС в Крым

В авиакомпании уверяют, что подобных рейсов в планах нет. Ранее в системе бронирования на сайте S7 появились билеты на прямые рейсы из Ларнаки в Симферополь стоимостью 130 тыс. руб.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Авиакомпания S7 не планирует прямые рейсы по маршруту Ларнака (Кипр) — Симферополь, появление подобных билетов в системе бронирования на сайте авиакомпании может быть связано с тестовыми работами. Об этом заявил РБК представитель S7.

Фото: скриншот сайта ibe.s7.ru 25.10.2018

«Возможно, проводятся некие тестовые работы на сайте. Рейса по такому маршруту в планах нет», — сказал представитель авиакомпании.

Фото: скриншот сайта ibe.s7.ru 25.10.2018

На момент написания заметки в системе бронирования на сайте S7 доступны билеты на 6 и 7 ноября на прямые рейсы по маршруту Ларнака — Симферополь. Стоимость билета в одну сторону составляет чуть более 130 тыс. руб. Выполнить полеты планирует входящая в группу S7 компания «Глобус». Первыми на появление таких билетов обратили внимание «Открытые медиа».

S7 в настоящее время выполняет рейсы из Ларнаки в Симферополь, но с пересадкой в России. Цена таких билетов начинается примерно от 15 тыс. руб. Рейсы из европейских городов в Симферополь выполняют и другие российские авиакомпании, но также с пересадкой в России. Евросоюз не признает Крым российским, с 2014 года международные полеты на полуостров запрещены.

Согласно онлайн-табло аэропорта Симферополя, все рейсы выполняются только в российские города, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и некоторые другие.