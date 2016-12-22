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Аналитики назвали регионы России с самым высоким «индексом любви»
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Аналитики назвали регионы России с самым высоким «индексом любви»
Общество, 15:40
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Аналитики назвали регионы России с самым высоким «индексом любви»
Больше всего позитивных эмоций испытывают и выражают жители Калмыкии и Краснодарского края, меньше всего — на Чукотке, в Чечне и Якутии
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Экспертный центр Brend Analytics проанализировал эмоциональное состояние пользователей соцсетей в России (исследование есть у РБК) и пришел к выводу, что самый высокий «индекс любви» в стране — 5,3 — у жителей Республики Калмыкия.

Именно в этом регионе пользователи испытывают больше всего позитивных эмоций и публикуют посты с упоминанием любви от первого лица в настоящем времени с самой высокой по всей стране частотой. В их сообщениях часто присутствуют такие выражения, как «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и другие.

Немного уступают Калмыкии Краснодарский край с индексом 5,23, Мордовия (5,22), Алтай (5,22) и Амурская область (5,20). В топ-10 вошли Ярославская, Костромская, Оренбургская области, а также Ставропольский край (у последнего показатель 5,03).

Жители Московской области оказались позитивнее москвичей: если столичный регион получил индекс 4,93, расположившись на 13-й строчке, то Москва с показателем 4,25 оказалась лишь на 65-м месте.

Санкт-Петербург попал в десятку самых негативных регионов, где пользователи испытывают больше негативных эмоций и используют слова «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и проч. (индекс 3,62, 80-е место). Последнее, 85-е в списке место заняла Якутия (2,5). Не намного от нее оторвались Чечня (3,08) и Чукотка (3,2).

Больше всего сообщений с выражением хороших эмоций было зафиксировано в Instagram — 90%, на YouTube — 87,7% и в «Одноклассниках» — 86,8%. В Twitter преобладают в основном депрессивные посты — о ненависти, переживаниях и личных неудачах. Похожую тенденцию зафиксировали в LiveJournal: 28,9% сообщений — о ненависти.

Помимо этого, эксперты из Brand Analytics проанализировали так называемый возраст любви и выяснили, что больше всего о ней говорят пользователи более старшего возраста — в категории от 45 до 54 лет, а также от 55 лет и старше. Меньше всего — в категориях младше 18 лет и 18-24 лет.

Исследование проводилось с 8 по 21 октября на основе 437 млн постов и комментариев пользователей во всех регионах России.

Автор: Анна Трунина.
При участии: Анна Балашова.
Теги: регионы России , социальные сети , эмоции , интернет-пользователи , Рунет
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