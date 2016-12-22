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«Театр стал продюсерским»: Александр Ширвиндт — о работе в Театре сатиры
Проект телеканала РБК о руководителях театров Москвы, 14:00
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«Театр стал продюсерским»: Александр Ширвиндт — о работе в Театре сатиры
Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт — о коммерциализации творчества, продюсерском театре, отсутствии преемника, патриотизме и многом другом в проекте телеканала РБК «Театр одного актера»
00:10 О работе худруком и почему она вынужденная
01:54 О преемнике
02:38 Почему театр стал продюсерским
07:10 О стареющих худруках московских театров
09:43 Нужны ли худрукам «скамейки запасных»
11:20 О финансовых ограничениях в работе театра
12:25 Об артистах
12:47 О помощи спонсоров
14:05 Как уменьшение бюджета на культуру повлияет на театры
15:04 О неучастии в политике
15:25 Откуда в театре самоцензура
17:16 Как быть конъюнктурным и не оскорбить ничьих чувств
19:14 О патриотизме
20:20 О вдохновении
  
Автор: Элина Тихонова.
Теги: актер , Александр Ширвиндт , театр Сатиры
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