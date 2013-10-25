Здание СК в Чите забросали бутылками с зажигательной смесью

В Чите неизвестные попытались сжечь здание следственного управления СК по Забайкальскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Global Look Press

Злоумышленники разбили окно и бросили внутрь бутылки с зажигательной смесью. По тревоге были подняты следователи управления, из здания вынесено все ценное имущество, уголовные дела и другие важные документы.

Возгорание было ликвидировано сотрудниками полиции, охраняющими здание следственного управления. В результате незначительно пострадало лишь одно из хозяйственных помещений.

На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем краевого следственного управления, генерал-майором юстиции Геннадием Подзноевым.

Несколько следователей осматривают место возгорания, сотрудниками отдела криминалистики изъяты фрагменты бутылок с зажигательной смесью, по которым назначено проведение судебных экспертиз.

По факту ЧП возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе попытку повлиять на ход расследования уголовных дел, связанных с бандитизмом и убийствами.

В сообщении отмечается, что неизвестные пытались таким же образом поджечь здания отдела полиции и отдела вневедомственной охраны по Ингодинскому району Читы. Здания незначительно пострадали. Если следователи найдут в этих преступлениях признаки действий одной группы, уголовные дела будут соединены в одно производство.

В настоящее время следователи изучают записи камер видеонаблюдения. На одной из них видно, как действовал один из злоумышленников.