В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за торговлю в крупных и особо крупных размерах табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. Законопроект размещен в базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке сказано, что в настоящее время лицензирование деятельности по обороту такой продукции не предусмотрено. Соответствующий законопроект подготовили для борьбы с нелегальным рынком, указано в документе.
Согласно инициативе, предлагают лицензировать закупку, хранение и поставку такой продукции, розничную продажу, а также развозную торговлю.
Кроме этого, розничные торговые объекты должны будут соответствовать обязательным требованиям для получения лицензии:
- иметь в собственности магазин или павильон площадью не менее 5 кв. м для розничной торговли;
- не иметь налоговой задолженности более 3 тыс. руб.;
- оплатить госпошлину.
В рамках этого проекта предполагается наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн руб., а также принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.
С 1 марта 2024 года в сфере табачного рынка подлежат лицензированию производство, экспорт и импорт табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.
О разработке инициативы, предусматривающей введение лицензий для торговли табачной и никотинсодержащей продукцией по аналогии с уже существующими требованиями для алкоголя, Минфин сообщил в конце июля. В случае принятия документа запрет на продажу табачной продукции, электронных сигарет и вейпов без такого разрешения будет введен с 1 сентября 2026 года. Сами лицензии начнут выдавать с 1 марта нового года, а для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям установят переходный период до 1 сентября 2027 года.
Лицензии будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией по принципу «одна торговая точка — одна лицензия». Для получения разрешения на розничную торговлю нужно будет уплатить пошлину в размере 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии и за каждую торговую точку.
Для оптовиков пятилетняя лицензия обойдется в 800 тыс. руб. Лицензии на розничную торговлю будут выдавать органы исполнительной власти субъектов, а на оптовую — Росалкогольтабакконтроль.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов