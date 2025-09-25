 Перейти к основному контенту
В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии

За торговлю табаком в крупных размерах без лицензии планируется ввести наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн руб., а также принудительных работ на три года или лишение свободы на тот же срок
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за торговлю в крупных и особо крупных размерах табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. Законопроект размещен в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке сказано, что в настоящее время лицензирование деятельности по обороту такой продукции не предусмотрено. Соответствующий законопроект подготовили для борьбы с нелегальным рынком, указано в документе.

Согласно инициативе, предлагают лицензировать закупку, хранение и поставку такой продукции, розничную продажу, а также развозную торговлю.

Кроме этого, розничные торговые объекты должны будут соответствовать обязательным требованиям для получения лицензии:

  • иметь в собственности магазин или павильон площадью не менее 5 кв. м для розничной торговли;
  • не иметь налоговой задолженности более 3 тыс. руб.;
  • оплатить госпошлину.

В рамках этого проекта предполагается наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн руб., а также принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Власти смягчат законопроект о лицензиях на торговлю табаком
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 марта 2024 года в сфере табачного рынка подлежат лицензированию производство, экспорт и импорт табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

О разработке инициативы, предусматривающей введение лицензий для торговли табачной и никотинсодержащей продукцией по аналогии с уже существующими требованиями для алкоголя, Минфин сообщил в конце июля. В случае принятия документа запрет на продажу табачной продукции, электронных сигарет и вейпов без такого разрешения будет введен с 1 сентября 2026 года. Сами лицензии начнут выдавать с 1 марта нового года, а для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям установят переходный период до 1 сентября 2027 года.

Лицензии будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией по принципу «одна торговая точка — одна лицензия». Для получения разрешения на розничную торговлю нужно будет уплатить пошлину в размере 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии и за каждую торговую точку.

Для оптовиков пятилетняя лицензия обойдется в 800 тыс. руб. Лицензии на розничную торговлю будут выдавать органы исполнительной власти субъектов, а на оптовую — Росалкогольтабакконтроль.

