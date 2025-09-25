В Пакистане подросток расстрелял семью, проиграв в PUBG

Фото: Ahmad Kamal / XinHua / Global Look Press

Суд в Пакистане приговорил 17-летнего Заина Али к 100 годам тюремного заключения за убийство своей матери, брата и двух сестер из-за «вспышки ярости», связанной с его ярым увлечением онлайн-игрой PUBG, пишет The Independent.

Суд в Лахоре назначил четыре пожизненных срока — по 25 лет за каждое убийство. Молодой человек признал вину.

По данным полиции, в день преступления «Али потерял рассудок после того, как промахнулся по цели, играя несколько часов подряд, и получил выговор от матери». Схватив пистолет матери, Али вошел в комнату, где 45-летняя женщина спала с сестрами 15 и 20 лет, и открыл огонь. Погиб также его старший 20-летний брат Теймур.

В постановлении судья заявил, что преступление Али было «спровоцировано зависимостью, при которой игра стала сильнее семейных уз».