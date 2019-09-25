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Крупнейшими подрядчиками ремонта дворов в Москве стали соседи по подъезду
Компании, получившие больше всего контрактов на благоустройство московских дворов в 2018–2019 годах, находятся в соседних квартирах, выяснил РБК, анализируя данные портала госзакупок
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Крупнейшим подрядчиком московского ГБУ «Жилищник» оказалось ООО «Стройинвест-3». В 2018 году сумма госконтрактов, которые выиграла компания, превысила 857 млн руб., в 2019 году приблизилась к 1,5 млрд руб.

На втором месте по сумме полученных контрактов оказалось ООО «Техстрой» (выручило почти 837 млн руб. на госконтрактах в 2018 году и почти 877 млн руб. в 2019-м). Юридический адрес «Техстроя»: ул. Верхние Поля, 42, корп. 1, кв. 146, а в квартире 145 в том же доме находится офис «Стройинвест-3», говорится на сайте и в документах компании.

По данным Росреестра, квартира 145 принадлежит Мушегу Авакяну — бенефициару «Стройинвест-3», а квартира 146 — Гаяне Авакян.

С Мушегом Авакяном и его братом Сергеем связаны и другие компании — «АБЗ Подольск», «Стройстандарт-30», «Техстрой», «АМВ Групп» и «АБЗ Дон», показывает расследование РБК. В Москве и Подмосковье эти компании в общей сложности получили с 2011 года государственных контрактов на 8,3 млрд руб. Половину этой суммы — в 2018–2019 годах.

На втором месте по числу контрактов на ремонт столичных дворов находятся компании, аффилированные с семьей Орджацян. Тиграну Орджацяну принадлежит ООО «Дорстройресурс», его сестре Килвард — ООО «Даво» и ООО «Мосдорстрой», Санасару Орджацяну — ООО «Ураган» и ООО «Строй-Благоустройство». В 2018 году компании в совокупности выиграли тендеров на 856 млн руб. — это 6% от бюджета благоустройства дворов в этом году, подсчитал РБК. В 2019 году компаниям достались госконтракты на 1,03 млрд руб. (4% от общего бюджета).

Почти все перечисленные компании начали выигрывать в гостендерах почти сразу после своего основания.

РБК направил запрос в пресс-службу Комплекса городского хозяйства Москвы.

Автор: Дада Линделл
Теги: Госзакупки, ремонт дорог, асфальт, благоустройство Москвы, Москва
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