Минстрой запланировал привлечь компании КНР для системы оплаты транспорта
Общество, 03:51
0
Минстрой запланировал привлечь компании КНР для системы оплаты транспорта
Минстрой планирует использовать в общественном транспорте в российских городах биометрическую систему распознавания лиц, используя при этом китайские технологии
Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис рассказал газете «Известия», что его ведомство планирует привлечь компании из Китая для изменения системы оплаты в общественном транспорте. Технологии будут работать следующим образом: система распознает лицо вошедшего в салон пассажира, после чего с его банковского счета будут списаны деньги за проезд.
По словам Чибиса, в целом инфраструктура уже создана. Камеры в транспорте установлены во многих городах, осталось решить вопрос с нормативным регулированием и реализацией пилотных проектов.
Предполагается, что за шесть лет система распознавания лиц появится не везде, однако в ближайшее время планируется определиться с возможностью ее внедрения.При этом эксперты указывают, что возможным недостатком может стать риск нарушения конфиденциальности. По словам заведующего кафедрой телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Александра Бахтина, существует достаточно много точек, в которых сведения могут быть перехвачены. «Хотелось бы, чтобы законодательство защищало нас от тех сотрудников, которые используют персональные данные неправомочно», — сказал Бахтин.