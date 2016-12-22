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Минстрой запланировал привлечь компании КНР для системы оплаты транспорта
Общество, 03:51
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Минстрой запланировал привлечь компании КНР для системы оплаты транспорта
Минстрой планирует использовать в общественном транспорте в российских городах биометрическую систему распознавания лиц, используя при этом китайские технологии
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис рассказал газете «Известия», что его ведомство планирует привлечь компании из Китая для изменения системы оплаты в общественном транспорте. Технологии будут работать следующим образом: система распознает лицо вошедшего в салон пассажира, после чего с его банковского счета будут списаны деньги за проезд.

По словам Чибиса, в целом инфраструктура уже создана. Камеры в транспорте установлены во многих городах, осталось решить вопрос с нормативным регулированием и реализацией пилотных проектов.

Предполагается, что за шесть лет система распознавания лиц появится не везде, однако в ближайшее время планируется определиться с возможностью ее внедрения.

При этом эксперты указывают, что возможным недостатком может стать риск нарушения конфиденциальности. По словам заведующего кафедрой телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Александра Бахтина, существует достаточно много точек, в которых сведения могут быть перехвачены. «Хотелось бы, чтобы законодательство защищало нас от тех сотрудников, которые используют персональные данные неправомочно», — сказал Бахтин.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Минстрой
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