"Мастерская Петра Фоменко" выбрала нового худрука

Труппа театра "Мастерская Петра Фоменко" выбрала на должность художественного руководителя режиссера Евгения Каменьковича. За его кандидатуру проголосовали все артисты театра, сообщил сегодня на своей странице в Facebook актер Максим Литовченко.

Фото: ИТАР-ТАСС

Отметим, основатель и художественный руководитель театральной мастерской Петр Фоменко скончался 9 августа на 81-м году жизни. Тогда стало известно, что 20-й театральный сезон будет открыт без худрука, а новый руководитель появится не раньше зимы.

Официально Е.Каменькович станет худруком после подписания контракта с Департаментом культуры Москвы. К слову, еще в начале сентября глава департамента Сергей Капков на встрече с коллективом театра обещал, что утвердит любого человека, которого предложит труппа.

Е.Каменькович родился в 1954г. в Киеве в семье режиссера и хореографа Бориса Каменьковича и оперного режиссера Ирины Молостовой. Закончил ГИТИС по двум направлениям: в 1976г. - актерское мастерство, в 1982г. - режиссура. До 2001г. Е.Каменькович преподавал в мастерской Петра Фоменко в РАТИ-ГИТИСе.

После был педагогом в мастерской Сергея Женовача в РАТИ-ГИТИСе. Известен как художественный руководитель мастерской совместного обучения актеров, режиссеров и сценографов на режиссерском факультете театрального института.

Наиболее известные режиссерские работы Е.Каменьковича: в Театре-студии под руководством Олега Табакова - "Затоваренная бочкотара", "Учитель русского", "Любовные письма", в театре "Мастерская Петра Фоменко" - "Двенадцатая ночь", "Как важно быть серьезным ", "Школа для дураков", "Аркадия", "Мотылёк", "Дом, где разбиваются сердца", "Самое важное", "Улисс", "После занавеса". Является режиссером более 40 театральных постановок.

Основатель театра Петр Фоменко за свою жизнь поставил более 60 спектаклей, причем не только на отечественных, но и на зарубежных сценах. За время руководства П.Фоменко на сцене "Мастерской" было поставлено несколько десятков спектаклей, в том числе завоевавшие огромную популярность постановки "Волки и овцы", "Бесприданница" и "Улисс". П.Фоменко - лауреат многочисленных государственных премий, обладатель орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.