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The Times анонсировала возможное воссоединение группы Oasis

The Times: рок-группа Oasis воссоединится и даст концерты летом 2025 года
Британская рок-группа Oasis может воссоединиться и дать концерты в Лондоне и Манчестере летом 2025 года, пишет The Times. Коллектив распался в 2009 году на фоне конфликта солистов братьев Галлахер
Группа Oasis на выступлении в 1994 году
Группа Oasis на выступлении в 1994 году (Фото: Horst Galuschka / IMAGO / ТАСС)

Британская рок-группа Oasis, распавшаяся в 2009 году, может воссоединиться и дать концерт на лондонском стадионе Уэмбли и в Манчестере летом 2025 года, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Oasis также может выступить в качестве хедлайнера музыкального фестиваля в Гластонбери. The Times также отмечает, что после публикации сообщения о возможном воссоединении Oasis вокалист Лиам Галлахер написал в соцсети X (ранее Twitter): «Увидимся».

Братья Ноэль и Лиам Галлахер основали рок-группу Oasis в 1991 году. Артисты выпустили семь музыкальных альбомов. Мировую популярность принес альбом (What's the Story) Morning Glory?, вышедший в середине 1990-х. Группа неоднократно получала награды NME Awards, Brit Awards и MTV Europe Music Award. В 2009 году музыканты объявили о распаде коллектива.

Как отмечает The Times, причиной распада группы стала ссора братьев во время концерта в Париже. С тех пор они обменивались враждебными заявлениями. «Грустный маленький карлик», — говорил Лиам о Ноэле. «Мне нравилась моя мама, пока она не родила Лиама», — шутил в ответ его брат. Однако ситуация изменилась на прошлой неделе, отмечает издание.

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22 августа они выпустили видео по случаю 30-летия дебютного альбома Definitely Maybe. «Когда я пел, песня звучала хорошо. Когда он ее пел, она звучала великолепно», — сказал Ноэль о Лиаме. Тот, в свою очередь, завершает свой тур из 12 концертов, на которых исполнял Definitely Maybe.

После распада братья Галлахер добились успеха с сольными проектами, однако именно песни Oasis «всегда вызывали самую бурную реакцию», заключила The Times.

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