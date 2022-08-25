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В Подмосковье загорелся конноспортивный комплекс «Левадия»

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В Ленинском районе Московской области загорелся конноспортивный комплекс «Левадия», сообщают Telegram-канал «Осторожно, новости» и ТАСС. Об этом также пишет RT в Telegram.

Пожар возник на территории Орловских конюшен. По данным МЧС Московской области, на которое ссылаются «Осторожно, новости», огнем охвачено 900 кв. м. Предварительно, пострадавших нет.

С территории спасли 15 лошадей.

«Левадия» входит в национальный конный парк в бывшей вотчине графа Орлова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России, загорелось нежилое здание в деревне Орлово, огонь, по предварительным данным, распространился на площади 900 кв. м. Сообщение о пожаре в деревне Орлово, дом 2, поступило в 12:31 мск.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, охнем охвачено все здание на площади в 600 кв. м, а также мансарда площадью 300 кв. м.

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«Люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных, из конюшни вывели 15 лошадей.

В тушении участвуют 62 человека и 19 единиц техники.

Материал дополняется.

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