Общество , 25 авг, 16:57
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Путин уволил отвечавшего за СИЗО замглавы ФСИН
Владимир Путин
Президент Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимира Бурыкина, который был начальником управления следственных изоляторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в указе.
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