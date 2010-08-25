Ford презентовал свои новинки: Mondeo, Focus и Grand CMAX. Фото

Сегодня в выставочном центре "Крокус Экспо" открылся Московский международный автомобильный салон - 2010 (ММАС-2010). Для посетителей свои новинки представили ведущие мировые автопроизводители: Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroёn, Ford и другие. Также в выставке участвуют представители отечественного автопрома: АвтоВАЗ, ГАЗ, ТАГАЗ, УАЗ.

Сегодня на ММАС-2010 состоялась мировая премьера нового Ford Mondeo. Представленный посетителям выставки Mondeo обладает обновленными бамперами и решеткой радиатора. Кроме того, у новой модели Ford появились новые передние фары со светодиодными огнями дневного света, а также задние светодиодные фонари.

Облик автомобиля изменился и благодаря новому изящному капоту. Нововведения коснулись и интерьера Mondeo: появилась светодиодная салонная подсветка, опциональная спутниковая навигационная система и новая аудиосистема. Ford Mondeo можно будет купить с двухлитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 240 л.с. или же с двигателем 203 л.с. В продаже новинка появится в Европе в сентябре 2010г., а в России - в конце октября 2010г. Начальная цена на автомобиль в России - от 689 тыс. руб.

Кроме мировой премьеры Mondeo, компания Ford представила европейскую новинку седан Ford Focus и российскую премьеру - Ford Grand CMAX.