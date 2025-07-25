Подмосковный Королев остался без воды более чем на сутки из-за аварии

Воды в целом ряде районов Королева нет с вечера 24 июля — как горячей, так и холодной. Улицы в микрорайоне Юбилейный подтоплены сточными водами. Власти обещают наладить водоснабжение к 20:00 мск

Фото: Станислава Квачева / РБК

Значительная часть подмосковного Королева осталась без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Холодной и горячей воды нет в семи микрорайонах города, сообщает городская администрация в телеграм-канале.

Речь идет о районах:

43-й квартал,

район Подлипки-Дачные,

Залинейный район,

Завокзальный район,

район Новые Подлипки,

мкр-н Юбилейный,

мкр-н Текстильщик.

Вода там отсутствует с 17:00 24 июля. Ее не будет как минимум до 20:00 25 июля, следует из сообщения администрации.

Как пишет портал MSK1.ru, улицы Королева второй день подряд затапливает сточными водами из канализации. Причиной аварии стал технологический сбой в работе канализационно-насосной станции в микрорайоне Юбилейный, передает издание.

Местная жительница рассказала порталу, что канализацию прорвало как минимум в двух местах — на улице Маяковского и на Большой Комитетской в Юбилейном.

«И реки фекалий текут по улице Нестеренко. Прорвало, похоже, где-то под машинами», — говорит женщина. Местные жители также пожаловались на запах на улице, из-за которого они не могут держать окна открытыми.

В администрации Королева сообщили, что спецтехника уже моет и дезинфицирует улицы в Юбилейном, где произошло подтопление. «Очистка и дезинфекция будет проведена по всем адресам, где была течь», — пообещали там.

Video

Власти также организовали обеспечение жителей питьевой водой — по нескольким адресам стоят цистерны. Воду маломобильным жителям, пожилым людям, жителям с ограниченными возможностями здоровья доставляют сотрудники управляющих компаний и волонтеры.Управляющим компаниям поручено организовать поквартирный обход домов, которые попали под отключение, чтобы обеспечить жителей водой.

Задержку с восстановлением водоснабжения власти объяснили «высокой сложностью и трудоемкостью работ». Для ремонта коммунальщикам нужно исключить поступление в канализационный коллектор сточных вод, отметил глава городского округа Королев Иван Трифонов.

В конце мая Королев остался без света. Причиной стал сбой на высоковольтной линии электропередачи. В части города временно не работали светофоры, в домах застревали лифты и наблюдались перебои в работе мобильного интернета, экстренные службы предупреждали о вероятном отключении воды. Энергоснабжение было восстановлено тем же вечером.