 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Подмосковный Королев остался без воды более чем на сутки из-за аварии

Воды в целом ряде районов Королева нет с вечера 24 июля — как горячей, так и холодной. Улицы в микрорайоне Юбилейный подтоплены сточными водами. Власти обещают наладить водоснабжение к 20:00 мск
Фото: Станислава Квачева / РБК
Фото: Станислава Квачева / РБК

Значительная часть подмосковного Королева осталась без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Холодной и горячей воды нет в семи микрорайонах города, сообщает городская администрация в телеграм-канале.

Речь идет о районах:

  • 43-й квартал,
  • район Подлипки-Дачные,
  • Залинейный район,
  • Завокзальный район,
  • район Новые Подлипки,
  • мкр-н Юбилейный,
  • мкр-н Текстильщик.

Вода там отсутствует с 17:00 24 июля. Ее не будет как минимум до 20:00 25 июля, следует из сообщения администрации.

Жители подмосковного Королева остались без света
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Как пишет портал MSK1.ru, улицы Королева второй день подряд затапливает сточными водами из канализации. Причиной аварии стал технологический сбой в работе канализационно-насосной станции в микрорайоне Юбилейный, передает издание.

Местная жительница рассказала порталу, что канализацию прорвало как минимум в двух местах — на улице Маяковского и на Большой Комитетской в Юбилейном.

«И реки фекалий текут по улице Нестеренко. Прорвало, похоже, где-то под машинами», — говорит женщина. Местные жители также пожаловались на запах на улице, из-за которого они не могут держать окна открытыми.

В администрации Королева сообщили, что спецтехника уже моет и дезинфицирует улицы в Юбилейном, где произошло подтопление. «Очистка и дезинфекция будет проведена по всем адресам, где была течь», — пообещали там.

Подмосковный Королев остался без воды более чем на сутки из-за аварии
Video

Власти также организовали обеспечение жителей питьевой водой — по нескольким адресам стоят цистерны. Воду маломобильным жителям, пожилым людям, жителям с ограниченными возможностями здоровья доставляют сотрудники управляющих компаний и волонтеры.Управляющим компаниям поручено организовать поквартирный обход домов, которые попали под отключение, чтобы обеспечить жителей водой.

Задержку с восстановлением водоснабжения власти объяснили «высокой сложностью и трудоемкостью работ». Для ремонта коммунальщикам нужно исключить поступление в канализационный коллектор сточных вод, отметил глава городского округа Королев Иван Трифонов.

В конце мая Королев остался без света. Причиной стал сбой на высоковольтной линии электропередачи. В части города временно не работали светофоры, в домах застревали лифты и наблюдались перебои в работе мобильного интернета, экстренные службы предупреждали о вероятном отключении воды. Энергоснабжение было восстановлено тем же вечером.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Станислава Квачёва
Королев Московская область прорыв трубы канализация техногенная авария водоснабжение
Материалы по теме
Жители подмосковного Королева остались без света
Общество
Прокуратура назвала версию пожара в Королеве, где погибли пять человек
Общество
В подмосковном Королеве загорелся торговый центр «Пионер»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Из-под завалов жилого дома в Саратове достали тело пятого погибшего Общество, 16:27
В Думе рассказали, когда накажут за старую рекламу в запрещенных сетях Технологии и медиа, 16:26
Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку после санкций против России Политика, 16:26
В Ленобласти похоронили главу Верховного суда Ирину Подносову Политика, 16:06
Совладелец «Яндекса» стал акционером Ozon Бизнес, 16:05
Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком на всех земельных участках Недвижимость, 16:03
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Под завалами взорвавшегося в Саратове дома нашли мужчину Общество, 15:59
После взрыва в жилом доме в Саратовской области объявили режим ЧС Общество, 15:59
На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов Спорт, 15:58
Участки без подряда составили почти 90% предложения в Подмосковье Недвижимость, 15:55
Глава МЧС вылетел в Саратов, где четверо погибли при взрыве газа в доме Общество, 15:49
Премьер Литвы после ультиматума президента ушел в отпуск к пчелам Политика, 15:46
Впервые за 31 год российские синхронистки не выиграли медальный зачет ЧМ Спорт, 15:44