В Енисейске ввели режим ЧС из-за угрозы разрушения дамбы

МЧС: в Енисейске на фоне угрозы разрушения дамбы ввели режим ЧС

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Енисейска Красноярского края введен в связи с угрозой разрушения дамбы на реке Мельничная. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

В ведомстве отметили, что дамба разрушается в результате «временного износа».

На дамбе ограничено движение как пешеходов, так и транспорта. В МЧС уточняют, что дорога не основная, и есть альтернативные пути объезда.

Еще на прошлой неделе экстренные службы объявили режим повышенной готовности в городе, а затем объявили режим ЧС — из-за увеличения провала в дамбе.

В случае обрушения произойдет перекрытие реки Мельничная, предупредили в ведомстве.

Ранее на этой неделе в Кабардино-Балкарии разрушился мост через реку Баксан из-за сильного течения после сошедшего селя. Из-за стихии эвакуировали жильцов домов, расположенных близко к поврежденному мосту. Часть местного населения осталась без воды.