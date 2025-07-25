В Енисейске ввели режим ЧС из-за угрозы разрушения дамбы
Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Енисейска Красноярского края введен в связи с угрозой разрушения дамбы на реке Мельничная. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
В ведомстве отметили, что дамба разрушается в результате «временного износа».
На дамбе ограничено движение как пешеходов, так и транспорта. В МЧС уточняют, что дорога не основная, и есть альтернативные пути объезда.
Еще на прошлой неделе экстренные службы объявили режим повышенной готовности в городе, а затем объявили режим ЧС — из-за увеличения провала в дамбе.
В случае обрушения произойдет перекрытие реки Мельничная, предупредили в ведомстве.
Ранее на этой неделе в Кабардино-Балкарии разрушился мост через реку Баксан из-за сильного течения после сошедшего селя. Из-за стихии эвакуировали жильцов домов, расположенных близко к поврежденному мосту. Часть местного населения осталась без воды.
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