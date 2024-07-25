В Москве случайно поймали боевика «Джебхат ан-Нусры»
На западе Москвы полицейские задержали боевика «Джебхат ан-Нусры» (ранее эта группировка была филиалом «Аль-Каиды» — обе организации признаны террористическими и запрещены в России) после случайной проверки документов на улице, передают ТАСС и телеграм-канал Mash.
Полицейские остановили подозрительного мужчину на Мичуринском проспекте и решили проверить его документы. По данным источника ТАСС, им оказался 37-летний гражданин Азербайджана, которого разыскивает Интерпол.
В 2013 году мужчина уехал в Сирию, где вступил в ряды «Джебхат ан-Нусры». Спустя шесть лет Баку выдал ордер на его арест по обвинению в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества. Тогда мужчина бежал из Азербайджана в Россию через Казахстан, пишет Mash.
Полицейские задержали мужчину, добавил собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что такая информация не поступала.
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