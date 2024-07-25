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В Москве случайно поймали боевика «Джебхат ан-Нусры»

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

На западе Москвы полицейские задержали боевика «Джебхат ан-Нусры» (ранее эта группировка была филиалом «Аль-Каиды» — обе организации признаны террористическими и запрещены в России) после случайной проверки документов на улице, передают ТАСС и телеграм-канал Mash.

Полицейские остановили подозрительного мужчину на Мичуринском проспекте и решили проверить его документы. По данным источника ТАСС, им оказался 37-летний гражданин Азербайджана, которого разыскивает Интерпол.

В 2013 году мужчина уехал в Сирию, где вступил в ряды «Джебхат ан-Нусры». Спустя шесть лет Баку выдал ордер на его арест по обвинению в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества. Тогда мужчина бежал из Азербайджана в Россию через Казахстан, пишет Mash.

Полицейские задержали мужчину, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что такая информация не поступала.

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