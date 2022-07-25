Умер сыгравший в «Славных парнях» актер Пол Сорвино

Он скончался в Индиане в США по естественным причинам, сообщил его агент. Актеру было 83 года

В США актер Пол Сорвино, сыгравший гангстера Пола Сисеро в «Славных парнях», умер на 84 году жизни. Об этом сообщает The Variety со ссылкой на сообщения его супруги и дочери.

«Я совершенно опустошена. Любовь всей моей жизни и самый замечательный человек, который когда-либо жил, ушел. У меня разбито сердце», — написала жена актера Диди Сорвино в соцсетях.

Его агент Роджер Нил сообщил, что он умер в понедельник утром в Индиане по естественным причинам.

«Мой отец, великий Пол Сорвино, скончался. Мое сердце разрывается на части — жизнь, полная любви, радости и мудрости с ним, закончилась», — написала его дочь Мира Сорвино в Twitter.

Пол Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Нью-Йорке. В 1956 году он окончил высшую школу Лафайетт, а позднее — Американскую музыкальную и драматическую академию.

Успех пришел к актеру в 1990 году, после его участия в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни», где он сыграл гангстера Пола Сисеро.

После этого последовали роли в фильмах «Никсон», «Ромео + Джульетта», «Рипо! Генетическая опера», «Игрок». Всего он снялся более чем в 120 фильмах. В 1996 году он был номинирован на премию «Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав».