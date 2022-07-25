Суд приговорил к 13 годам устроившего взрыв в монастыре в Серпухове

Суд в Серпухове признал виновным 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове. Пострадали восемь человек, в том числе и он сам. Юноша признал вину, заявив, что не осознавал, что делает

Обстановка у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря 13 декабря 2021 г. (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Городской суд Серпухова приговорил Владислава Струженкова к 13 годам колонии за взрыв у дверей православной классической гимназии им. преподобного Варлаама Серпуховского при Введенском Владычном женском монастыре, сообщили РБК в пресс-службе Серпуховского городского суда.

Суд признал его виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном изготовлении и обороте оружия (ст. 222.1 и 222.3 УК). Кроме того, Струженкову назначены штраф в размере 205 тыс. руб. и ограничение свободы на срок 1 год.

Взрыв около серпуховской православной гимназии произошел утром 13 декабря 2021 года. 18-летний Струженков ранее учился в этой гимназии, он принес самодельное взрывное устройство, намереваясь устроить взрыв в помещении, где проходила утренняя молитва, однако оно сработало на пороге учебного заведения.

По словам бывшего сотрудника гимназии, молодой человек определенно знал, что в это время в самом просторном помещении, где обычно проводятся молебны, все учащиеся (а это более 50 человек) собрались для утренней молитвы. «Ученики читают утреннее правило до начала занятий, а затем расходятся по классам, это происходит изо дня в день с момента существования гимназии», — пояснил собеседник.

В результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе и сам юноша.

Бывший сотрудник гимназии сообщил РБК, что у Струженкова были проблемы со здоровьем: он перенес операцию на щитовидной железе, а также принимал антидепрессанты. По словам собеседника, отец и мать молодого человека были разведены и он поочередно проживал то у одного, то у другого родителя.

Читайте на РБК Pro Pro «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс Статьи Pro Мотивации нет, а стресс есть. Как не потерять продуктивность в работе Мотивации нет, а стресс есть. Как не потерять продуктивность в работе Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы Pro Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Прогнозы Pro Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Инструкции Pro Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Статьи Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи

Слушание дела началось в первых числах июля, подсудимый признал вину, но сказал: «Не думал, что совершаю преступления, когда их совершал». Представитель стороны обвинения заявил во время заседания, что Струженков принес в гимназию взрывное устройство «под влиянием роликов о нападениях на образовательные учреждения», передавал портал Oka.fm.