Суд приговорил к 13 годам устроившего взрыв в монастыре в Серпухове
Городской суд Серпухова приговорил Владислава Струженкова к 13 годам колонии за взрыв у дверей православной классической гимназии им. преподобного Варлаама Серпуховского при Введенском Владычном женском монастыре, сообщили РБК в пресс-службе Серпуховского городского суда.
Суд признал его виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном изготовлении и обороте оружия (ст. 222.1 и 222.3 УК). Кроме того, Струженкову назначены штраф в размере 205 тыс. руб. и ограничение свободы на срок 1 год.
Взрыв около серпуховской православной гимназии произошел утром 13 декабря 2021 года. 18-летний Струженков ранее учился в этой гимназии, он принес самодельное взрывное устройство, намереваясь устроить взрыв в помещении, где проходила утренняя молитва, однако оно сработало на пороге учебного заведения.
По словам бывшего сотрудника гимназии, молодой человек определенно знал, что в это время в самом просторном помещении, где обычно проводятся молебны, все учащиеся (а это более 50 человек) собрались для утренней молитвы. «Ученики читают утреннее правило до начала занятий, а затем расходятся по классам, это происходит изо дня в день с момента существования гимназии», — пояснил собеседник.
В результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе и сам юноша.
Бывший сотрудник гимназии сообщил РБК, что у Струженкова были проблемы со здоровьем: он перенес операцию на щитовидной железе, а также принимал антидепрессанты. По словам собеседника, отец и мать молодого человека были разведены и он поочередно проживал то у одного, то у другого родителя.
Слушание дела началось в первых числах июля, подсудимый признал вину, но сказал: «Не думал, что совершаю преступления, когда их совершал». Представитель стороны обвинения заявил во время заседания, что Струженков принес в гимназию взрывное устройство «под влиянием роликов о нападениях на образовательные учреждения», передавал портал Oka.fm.