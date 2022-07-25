В Японии эваруировали людей из района извержения вулкана Сакурадзима

Десятки людей эвакуировали в префектуре Кагосима на юго-западе Японии из-за угрозы извержения вулкана Сакурадзима, выбросившего столб пепла на высоту более 2 км, сообщает Nikkei.

По данным газеты, метеорологическое агентство Японии повысило уровень опасности в Сакурадзиме (район возле вулкана) до максимального пятого уровня, предусматривающего эвакуацию жителей. В агентстве также призвали людей проявлять осторожность и держаться на дистанции до 3 км от кратера.

Сакурадзима — действующий стратовулкан, расположенный на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. До 1914 года Сакурадзима была отдельным островом, но в результате извержения она была соединена потоками лавы с полуостровом Осуми. Высота вулкана — 1117 м, а площадь — около 77 кв. км.

Это не первый случай извержения вулкана за последнее время. Аналогичный случай извержения Сакурадзимы произошел в воскресенье, 17 июля. Тогда в воздух было выброшено облако дыма и пепла. Местным жителям посоветовали носить на лице защитные маски и соблюдать другие меры предосторожности, чтобы избежать попадания пепла в легкие.