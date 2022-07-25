«Коммерсантъ» узнал о найденных «богатствах» начальника ГИБДД Ставрополья

По данным газеты, у экс-начальника контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю обнаружили недвижимое имущество на сумму около 40 млн руб., которые тот предварительно переоформил на мать и сожительницу

Райсуд Ставрополя принял к производству иск первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина, добивающегося конфискации имущества бывшего начальника контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александра Аржанухина. По версии надзора, у семьи офицера оказалось даже больше активов коррупционного происхождения, чем у бывшего начальника управления Алексея Сафонова, сообщает «Коммерсантъ».

Сафонов возглавлял управление ГИБДД по Ставропольскому краю с 2012 года, однако в июне прошлого года его задержали по подозрению в получении крупной взятки. При обыске у бывшего полковника обнаружили крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также «золотой унитаз» в его трехэтажном особняке.

По данным газеты, о предполагаемых коррупционных доходах Аржанухина в Генпрокуратуре узнали, надзирая за расследованием уголовного дела о взятках против экс-начальника УГИБДД по Ставропольскому краю и его подчиненных. Следствие считает, что Александр Аржанухин также участвовал в поборах на дороге с транспорта, перевозившего зерно, которые в целом принесли группе во главе с Сафоновым около 20 млн руб.

Александр Аржанухин, по данным надзора, проходил службу в органах внутренних дел с 1997 года. Через пять лет он поступил в дорожно-патрульную службу УГИБДД, а свою последнюю должность в ней, начальника контрольно-профилактического отдела, он занимал несколько лет вплоть до увольнения в сентябре 2020 года. Правоохранительные органы Аржанухин покинул в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, отмечает «Коммерсантъ».

Возглавляя отдел, Аржанухин «с целью уклонения от декларирования» все объекты недвижимости оформлял на мать Клавдию Аржанухину и сожительницу Анну Александрову, считают в Генпрокуратуре. В период с 2012 по 2020 год ими, по данным управления Росреестра по Ставропольскому краю, были приобретены 23 объекта недвижимого имущества на общую сумму не менее 36 840 345 руб. (а с учетом дальнейшей реализации отдельных объектов — более 44 млн руб.)

Более 35 членов организованной группы под руководством Сафонова были задержаны летом 2021 года по подозрению в создании ОПС и получении взяток в размере 19 млн руб. По данным СК, на протяжении нескольких лет участники группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края.



Позднее СК опубликовал видео из дома Сафонова, где проходил обыск. На кадрах видно, что интерьер особняка отделан золотом. В ролике была показана ванная, в которой установлены позолоченные унитаз и биде. Сафонову вменяют ч. 6, ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия организованной группой), максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд арестовал экс-начальника ГИБДД в июле 2021 года на два месяца и с тех пор неоднократно продлевал арест.