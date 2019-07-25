Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев

ООО «Яндекс.Еда» грозит штраф до 1 млн руб. за нарушение законодательства о привлечении иностранцев к работе. В компании настаивают, что сервис предоставляет информационные услуги, а курьеров нанимают партнеры

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.

Соответствующее решение вынесли в отделе по вопросам миграции управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы. Компания обратилась в суд с требованием признать постановление о привлечении к административной ответственности незаконным и отменить его. Арбитражный суд Москвы не принял иск, посчитав, что его должен рассматривать суд общей юрисдикции.

«Наша базовая позиция по этому делу в целом — «Яндекс.Еда» является информационным сервисом, у нас нет рабочих отношений с курьерами. Они работают с нашими партнерами, которые оказывают услуги по доставке еды нашим пользователям», — заявил представитель компании.

Конкурирующий сервис Delivery Club также не нанимает курьеров напрямую и работает с курьерскими службами, сообщил газете представитель Mail.ru Group, владельца сервиса. Он добавил, что сервис не получал претензий от контролирующих органов.

Штраф для юрлиц за незаконное привлечение иностранцев или лиц без гражданства к трудовой деятельности в Москве составляет от 400 тыс. руб. до 1 млн руб., либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток (ч.4 ст. 18.15 КоАП).