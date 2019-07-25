В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны

Хакимов и Змихновский скрылись до того, как было возбуждено уголовное дело, по данным следствия они находятся на территории Великобритании и США, заявил Сорочкин. По его словам, Москва направила Лондону и Вашингтону запросы о выдаче указанных лиц.

ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны. В июле 2015 года Главная военная прокуратура сообщила, что выявила хищения при реализации госконтрактов должностными лицами компании. По данным ГВП, сотрудники «Оборонэнергосбыта» завышали стоимость электроэнергии, за счет чего нанесли государству ущерб на более чем 500 млн руб., а также заключали «липовые» договоры с субподрядчиками и похитили таким образом более 400 млн руб. Через год суд заочно арестовал Змихновского, газета «Коммерсантъ» писала, что его обвиняют в хищении почти 450 млн руб.