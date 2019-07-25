В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны

Сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта», монопольного поставщика энергии предприятиям Минобороны и воинским частям в 2010-2016 годах, составила 2,9 млрд руб., сообщил ТАСС замглавы Следственного комитета России и руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин.
«В материалах данного дела имеются показания, согласно которым деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами!», — заявил Сорочкин.
По версии ГВСУ, средства в 2010-2013 годах похитила преступная группа, в которую входили:
- Из «Оборонэнергосбыта: экс-гендиректор компании Александр Змихновский, его заместитель Евгений Юдинский, бывший глава департамента по реализации электроэнергии Игорь Быков.
- Из «Оборонэнерго»: бывший гендиректор Михаил Фомин, его заместитель Максим Воронков и экс-глава отдела Иван Лошкарев.
- Экс-гендиректор ООО «Энергобаланс-Регион» Александр Ионов
- Гендиректор ООО «Техносоюз» Роберт Хакимов
- Экс-гендиректор ОАО «28 электрическая сеть» Петр Коник
В ходе предварительного следствия было арестовано имущество участников данной группы на общую сумму около 300 млн руб., добавил он.