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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
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В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
Общая сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта» составила 2,9 млрд руб. Компания была единственным поставщиком энергии для Минобороны. Россия попросила США и Великобританию выдать двух фигурантов
Александр Сорочкин (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта», монопольного поставщика энергии предприятиям Минобороны и воинским частям в 2010-2016 годах, составила 2,9 млрд руб., сообщил ТАСС замглавы Следственного комитета России и руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин.

«В материалах данного дела имеются показания, согласно которым деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами!», — заявил Сорочкин.

По версии ГВСУ, средства в 2010-2013 годах похитила преступная группа, в которую входили:

  • Из «Оборонэнергосбыта: экс-гендиректор компании Александр Змихновский, его заместитель Евгений Юдинский, бывший глава департамента по реализации электроэнергии Игорь Быков.
  • Из «Оборонэнерго»: бывший гендиректор Михаил Фомин, его заместитель Максим Воронков и экс-глава отдела Иван Лошкарев.
  • Экс-гендиректор ООО «Энергобаланс-Регион» Александр Ионов
  • Гендиректор ООО «Техносоюз» Роберт Хакимов
  • Экс-гендиректор ОАО «28 электрическая сеть» Петр Коник

В ходе предварительного следствия было арестовано имущество участников данной группы на общую сумму около 300 млн руб., добавил он.

Хакимов и Змихновский скрылись до того, как было возбуждено уголовное дело, по данным следствия они находятся на территории Великобритании и США, заявил Сорочкин. По его словам, Москва направила Лондону и Вашингтону запросы о выдаче указанных лиц.

Бизнес
Бывшие руководители «Оборонэнерго» стали фигурантами дела о мошенничестве

ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны. В июле 2015 года Главная военная прокуратура сообщила, что выявила хищения при реализации госконтрактов должностными лицами компании. По данным ГВП, сотрудники «Оборонэнергосбыта» завышали стоимость электроэнергии, за счет чего нанесли государству ущерб на более чем 500 млн руб., а также заключали «липовые» договоры с субподрядчиками и похитили таким образом более 400 млн руб. Через год суд заочно арестовал Змихновского, газета «Коммерсантъ» писала, что его обвиняют в хищении почти 450 млн руб.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Оборонэнергосбыт», хищения, Минобороны, Следственный комитет
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