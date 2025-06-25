В дагестанском вузе при обыске нашли пояснительные записки о взятках

Ректор и сотрудники Дагестанского аграрного госуниверситета им. М.М. Джамбулатова задержаны при получении взятки. При обысках в их кабинетах обнаружили более 5 млн руб. и записки с пояснениями, на что именно давались взятки

Video

Ректор и работники администрации одного из университетов Дагестана задержаны с поличным при получении взяток за оказание содействия в поступлении, сообщили в МВД по региону. Во время обысков в их служебных кабинетах правоохранительные органы обнаружили более 5 млн руб.

В сообщении в телеграм-канале МВД Дагестана название университета не уточняется. Согласно видео, которое опубликовала пресс-секретарь ведомства, речь идет о Дагестанском государственном аграрном университете им. М.М. Джамбулатова в Махачкале.

По информации МВД, сотрудники учебного заведения брали взятки за решение вопросов, связанных с приемом на учебу и сдачей зачетно-экзаменационной сессии. Также подозреваемые, составляя подложные документы, занимались хищением бюджета, выделенного университету. О предназначении денег свидетельствуют найденные во время обысков пояснительные записки от студентов — для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу.

Все фигуранты дела были задержаны с поличным накануне, 24 июня, в ходе оперативных мероприятий, уточняет МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки; максимальное наказание — лишение свободы на срок до 12 лет) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество; до десяти лет лишения свободы).



Имена фигурантов дела в МВД не уточнили. На сайте Дагестанского государственного аграрного университета им. М.М. Джамбулатова указано, что с 2008 года ректором академии (с 2012 года — университета) является доктор ветеринарных наук, профессор Зайдин Джамбулатов — сын Магомеда Джамбулатова, имя которого с 2010 года носит учебное заведение.