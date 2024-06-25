Telegraph узнала о частичной потере памяти у принцессы Анны после травмы

У 73-летней принцессы — сотрясение мозга, что с ней случилось, неизвестно, так как она ничего не помнит об инциденте. Предполагается, что травму Анна, опытная наездница, получила при прогулке на лошади

Принцесса Анна (справа) (Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters)

Британская принцесса Анна, дочь умершей королевы Елизаветы II, столкнулась с частичной потерей памяти после травмы головы, сообщает The Daily Telegraph.

У нее сотрясение мозга, из-за потери памяти, связанной только с инцидентом, который привел к травме, не могут установить обстоятельства случившегося. Предполагается, что принцесса могла пострадать во время прогулки на лошади в поместье Гаткомб-Парк, в том числе от удара копыт животного. Ее доставили в больницу Саутмид в Бристоле, где она пока остается.

В Букингемском дворце сообщали, что Анна «полностью и быстро поправится». Ожидается, что ее выпишут позже на этой неделе.

Принцесса Анна родилась 15 августа 1950 года, она второй ребенок Елизаветы II и ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа и их единственная дочь.

Анна — опытная наездница. В 1976-м она участвовала в Олимпийских игра в Монреале в составе британской команды. Как отмечает Telegraph, тогда с ней также произошел несчастный случай: принцесса упала при прыжке лошади. У нее тогда тоже возникли кратковременные проблемы с памятью.

Дочь принцессы Зара тоже профессионально занимается верховой ездой. Она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, награду ей вручала мать.