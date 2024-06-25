 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Telegraph узнала о частичной потере памяти у принцессы Анны после травмы

Telegraph: у принцессы Анны после травмы головы возникла частичная потеря памяти
У 73-летней принцессы — сотрясение мозга, что с ней случилось, неизвестно, так как она ничего не помнит об инциденте. Предполагается, что травму Анна, опытная наездница, получила при прогулке на лошади
Принцесса Анна (справа)
Принцесса Анна (справа) (Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters)

Британская принцесса Анна, дочь умершей королевы Елизаветы II, столкнулась с частичной потерей памяти после травмы головы, сообщает The Daily Telegraph.

У нее сотрясение мозга, из-за потери памяти, связанной только с инцидентом, который привел к травме, не могут установить обстоятельства случившегося. Предполагается, что принцесса могла пострадать во время прогулки на лошади в поместье Гаткомб-Парк, в том числе от удара копыт животного. Ее доставили в больницу Саутмид в Бристоле, где она пока остается.

В Букингемском дворце сообщали, что Анна «полностью и быстро поправится». Ожидается, что ее выпишут позже на этой неделе.

Принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон
Life
Принц Уильям на мероприятии в честь 80-й годовщины высадки в Нормандии в Портсмуте, 5 июня 2024 года

Принцесса Анна родилась 15 августа 1950 года, она второй ребенок Елизаветы II и ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа и их единственная дочь.

Анна — опытная наездница. В 1976-м она участвовала в Олимпийских игра в Монреале в составе британской команды. Как отмечает Telegraph, тогда с ней также произошел несчастный случай: принцесса упала при прыжке лошади. У нее тогда тоже возникли кратковременные проблемы с памятью.

Дочь принцессы Зара тоже профессионально занимается верховой ездой. Она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, награду ей вручала мать.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
принцесса Великобритания королевская семья
Елизавета Вторая Виндзор фото

Елизавета Вторая Виндзор

монарх, королева Великобритании
21 апреля 1926 года
Материалы по теме
Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после онкодиагноза
Общество
Состояние короля Британии Карла III выросло почти до $775 млн
Политика
Принц Уильям отметил свой день рождения на концерте Тейлор Свифт
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
На промзоне в Воронежской области произошел пожар после атаки дронов Политика, 04:56
Telegraph узнала о частичной потере памяти у принцессы Анны после травмы Общество, 04:45
МВД рассказало о поступке полицейского во время теракта в Дагестане Общество, 04:38
«Известия» узнали, кто был одной из основных целей боевиков в Дагестане Общество, 04:13
Еще одна африканская страна подписала декларацию саммита по Украине Политика, 03:58
Кадыров ответил на обвинения СБУ в адрес главы университета спецназа Политика, 03:42
В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ Общество, 03:32
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа Политика, 03:12
Административное здание предприятия в Шебекино сгорело после атаки ВСУ Политика, 02:55
Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме при фотографировании Политика, 02:36
Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным Политика, 02:23
Гладков рассказал об отражении второй за ночь атаки на Белгород Политика, 02:06
Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры Спорт, 02:03
Небензя назвал несомненной причастность США к атаке на Севастополь Политика, 01:54