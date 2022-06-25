Океанологи нашли затонувший в 1944 году американский эсминец на глубине почти 7 тыс. м

Исследователи нашли затонувший эсминец ВМС США на глубине почти 7 км

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Группа исследователей обнаружила затонувший эсминец военно-морских сил США Samuel B. Roberts (DE 413) на глубине 6895 м, сообщил океанолог Виктор Весково в Twitter.

Вместе со специалистом по гидролокации (обнаружению подводных объектов с помощью акустического излучения) он провел подводный аппарат Limiting Factor к месту крушения корабля. Океанологи назвали место, где нашли эсминец, самым глубоким за всю историю исследований.

Весково показал видео с эсминцем. Он предположил, что нос корабля ударился о морское дно. При ударе корма разошлась примерно на пять метров.

Эсминец ВМС США Samuel B. Roberts (DE 413) был спущен на воду 20 января и введен в строй 28 апреля 1944 года. Он затонул во время битвы у острова Самар в заливе Лейте в Филиппинском море 25 октября 1944 года. Тогда он попал под огонь японского линейного корабля — самого мощного артиллерийского бронированного судна в XX веке.

Корабль ушел на дно вместе с 90 моряками. Примерно 120 выживших членов экипажа спаслись благодаря трем спасательным плотам. Спасательная операция шла 50 часов. Последний выживший на эсминце, военный Адред Ленуар, умер 20 марта этого года в возрасте 98 лет.