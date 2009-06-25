ГИБДД просит освободить спецтрассы от рекламных щитов

ГУВД Москвы потребовало от второго по величине в России оператора наружной рекламы Gallery снести 126 рекламных щитов, установленных на Кутузовском проспекте, а также Рублевском и Можайском шоссе. С таким требованием к входящим в группу Gallery ООО "Гэллери" и ООО "Вестдиа медиа" обратился второй отдел ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по городу Москве.

Сотрудники ГИБДД проверили принадлежащие оператору конструкции на предмет соблюдения ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автодорогах и территория городских и сельских поселений" и обнаружили серьезные нарушения. В предписаниях ГУВД говорится, что 97 рекламоносителей установлены в створе или на одной опоре с дорожными знаками или светофорами, а 29 щитов - "в недопустимой близости от дорожных знаков, светофоров, пешеходных переходов и проезжей части".

Не соответствующие ГОСТу щиты расположены на ключевых с точки зрения востребованности у рекламодателя столичных трассах: Новом Арбате, Воздвиженке, Кутузовском проспекте, Рублевском и Можайском шоссе. Если компания откажется выполнять предписание, сотрудники ГИБДД обещают перекрыть ей доступ к рекламоносителям, и она не сможет менять на них рекламные плакаты: второй отдел ДПС грозит не продлить истекающее 1 июля разрешение на обслуживание рекламных конструкций Gallery, находящихся на подотчетной ему территории. Демонтировать свои щиты Gallery должна к 30 июня.

Одновременно рекламную сеть оператора проверяет и комитет рекламы правительства Москвы. К 3 июля подразделения ведомства должны проинформировать председателя комитета Владимира Макарова о том, как "Гэллери Сервис" в первом квартале 2009 года выполняла обязательства по размещению социальной рекламы, платила ли компания арендную плату своевременно и в полном объеме. Также власти проверят, соблюдает ли оператор городские правила установки и эксплуатации объектов наружной рекламы, и изучат имеющуюся у него разрешительную документацию на рекламные конструкции.

Заключив с городом долгосрочный договор аренды рекламного места, компания должна согласовать установку щита с целым рядом ведомств: ГИБДД, Москомархитектурой, Объединением административно-технических инспекций и другими. Нередко уже полученные согласования отзывают, и компания вынуждена получать их заново, если хочет сохранить конструкцию.

Всего Gallery принадлежит в Москве 4,19 тыс. рекламных конструкций.