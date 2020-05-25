Полковника ФСО отправили под арест по обвинению в хищении 50 млн руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Баскетбольная Евролига досрочно завершила сезон из-за пандемии Спорт, 14:25 В Совфеде оценили идею снизить возраст начисления для надбавки к пенсии Общество, 14:24 Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов Экономика, 14:21 В Китае назвали самые «загадочные» места России Общество, 14:20 СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе Общество, 14:15 HeadHunter запускает сервис онлайн-собеседований Стиль, 14:14 Рост акционерной доходности «Полюса» в период COVID составил более 70% Quote, 14:05 Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом Общество, 14:02 «Bitcoin Cash выглядит нездоровым». Что не так с сетью криптовалюты Крипто, 14:01 РБК Pro: как отразить последствия COVID в финансовом отчете. Инструкция Pro, 14:00 «Это системный провал». Школы оказались не готовы к онлайн-обучению Экономика образования, 14:00  Полковника ФСО отправили под арест по обвинению в хищении 50 млн руб. Общество, 13:59 Фигуристка Косторная вернулась в Новогорск для тренировок после изоляции Спорт, 13:55 Рогозин сравнил лунную гонку с программой «звездных войн» Общество, 13:49
Общество ,  
0 

Полковника ФСО отправили под арест по обвинению в хищении 50 млн руб.

В результате расследования ФСБ и СКР под арест отправился полковник ФСО Дмитрий Ширенов. Следствие считает, что из-за его мошеннических действий при закупках бюджет потерял почти 50 млн руб.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Суд избрал для полковника ФСО Дмитрия Ширенова меру пресечения в виде содержания под стражей, заявили РБК в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

Военного обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «РИА Новости». Ширенову грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета «Коммерсантъ», полковник был задержан в ходе расследования, которое вели ФСБ и Следственный комитет. Оно касалось махинаций при исполнении контрактов на поставку Федеральной службе охраны маршрутизаторов Juniper, а также расходных материалов.

Закрытый опрос ФСО показал рекордное недоверие бизнеса к силовикам
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В результате действий мошенников стоимость закупленных для ФСО товаров была завышена на 30%, ущерб предварительно оценили почти в 50 млн руб. Следователи проверяют и другие эпизоды, в которых фигурируют неустановленные должностные лица управления военно-технического снабжения ФСО.

Ширенов был начальником 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО. Его отдел заключил с ФГУП СВЭКО контракты на поставку компьютеров, оргтехники и расходных материалов на общую сумму более 1,5 млрд руб. По версии следствия, полковник вступил в сговор с начальником отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаилом Третьяковым и гендиректором ООО «Парамитек», которое торгует оптом офисной техникой и оборудованием, Алексеем Чернецких.

Именно Ширенов, считает следствие, так организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, что Чернецких стал единственным поставщиком. В результате на четырех контрактах, заключенных по завышенной цене, было похищено 48 млн руб.

Авторы: Владислав Гордеев, Роман Кирьянов
Теги: ФСО, закупки, СКР
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о расследовании хищений при создании боевых роботов
Общество
Адвокат заявил о пропаже хищений на 32 млрд руб. из обвинения Арашукова
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter