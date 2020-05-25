Полковника ФСО отправили под арест по обвинению в хищении 50 млн руб.

В результате расследования ФСБ и СКР под арест отправился полковник ФСО Дмитрий Ширенов. Следствие считает, что из-за его мошеннических действий при закупках бюджет потерял почти 50 млн руб.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Суд избрал для полковника ФСО Дмитрия Ширенова меру пресечения в виде содержания под стражей, заявили РБК в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

Военного обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «РИА Новости». Ширенову грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета «Коммерсантъ», полковник был задержан в ходе расследования, которое вели ФСБ и Следственный комитет. Оно касалось махинаций при исполнении контрактов на поставку Федеральной службе охраны маршрутизаторов Juniper, а также расходных материалов.

В результате действий мошенников стоимость закупленных для ФСО товаров была завышена на 30%, ущерб предварительно оценили почти в 50 млн руб. Следователи проверяют и другие эпизоды, в которых фигурируют неустановленные должностные лица управления военно-технического снабжения ФСО.