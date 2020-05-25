Полковника ФСО отправили под арест по обвинению в хищении 50 млн руб.
Суд избрал для полковника ФСО Дмитрия Ширенова меру пресечения в виде содержания под стражей, заявили РБК в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
Военного обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «РИА Новости». Ширенову грозит до десяти лет лишения свободы.
Как писала газета «Коммерсантъ», полковник был задержан в ходе расследования, которое вели ФСБ и Следственный комитет. Оно касалось махинаций при исполнении контрактов на поставку Федеральной службе охраны маршрутизаторов Juniper, а также расходных материалов.
В результате действий мошенников стоимость закупленных для ФСО товаров была завышена на 30%, ущерб предварительно оценили почти в 50 млн руб. Следователи проверяют и другие эпизоды, в которых фигурируют неустановленные должностные лица управления военно-технического снабжения ФСО.