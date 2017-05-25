Спецслужбы нашли похожий на бомбу предмет в квартире в Москве

В квартире на западе Москвы спецслужбы нашли предмет, похожий на взрывное устройство, и запрещенную в России литературу. В квартире жили выходцы из Центральной Азии, их задержали

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сотрудники спецслужб обнаружили в квартире в Москве похожий на взрывное устройство предмет. В квартире проживали приезжие из Центральной Азии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что в жилом доме нашли предполагаемое взрывное устройство. Здание было эвакуировано, на место прибыли взрывотехники.

Источник агентства рассказал, что взрывное устройство нашли в квартире на западе Москвы — в доме на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе. ТАСС уточняет, что спецслужбы проводили работы по адресу: ул. Новопеределкинская, д.14, стр.1. Подозрительный предмет отправлен на экспертизу. ​

Кроме этого в квартире обнаружили экстремистскую литературу запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Четверо мужчин, которые проживали в квартире, задержаны, рассказал собеседник «Интерфакса». Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В середине апреля ФСБ призвала ужесточить ответственность граждан, которые сдают жилье иностранцам. Директор ведомства Александр Бортников сказал, что антитеррористические комиссии должны «помочь» региональным властям в «наведении порядка и усилению контроля в миграционной сфере». Такое заявление он сделал спустя неделю после теракта в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали 15 человек, не считая смертника.

Репортаж РБК: как «тихий мальчик» из Оша стал террористом-смертником

Террористический акт совершил выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. В конце апреля ФСБ Бортников рассказал, что ведомство установило заказчика теракта, но не стал уточнять его имя.