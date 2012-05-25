В Токио поймали пингвина, находившегося два месяца в бегах
Общество, 25 мая 2012, 23:07
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В Токио поймали пингвина, находившегося два месяца в бегах
В Токио поймали пингвина, который два месяца назад сумел убежать из местного океанариума, сообщает Би-би-си.
Годовалый пингвин Гумбольдта в марте вырвался с территории океанариума, сумев перелезть через стену и пролезть через ограду. После этого его неоднократно видели в реках, впадающих в Токийский залив, но каждый раз ему удавалось скрыться от преследователей.
Однако, на этот раз сотрудники океанариума, отправившиеся по вызову местных жителей, заметивших пингвина на берегу одной из рек, сумели поймать беглеца.
По словам ветеринаров, состояние здоровье животного удовлетворительное. Представитель аквариума говорит, что бежавший на волю пингвин "не похудел, но и не растолстел".
В Токийском аквариуме 135 пингвинов. В дикой природе пингвины Гумбольдта живут на тихоокеанском побережье Южной Америки и островах в Чили и Перу.