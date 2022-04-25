На МКАД загорелся торговый центр «Шелковый путь»

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В торговом центре «Шелковый путь» на 32-м километре МКАД начался пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Площадь пожара уточняется, там сильное задымление. По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуированы десять человек — это сотрудники и посетители», — рассказали в МЧС.

По данным «Интерфакса» и РЕН ТВ, дым появился на минус первом этаже здания, где предположительно находится склад. Однако место возгорания еще не установлено.

21 апреля начался пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России в Твери. Возгорание началось на втором этаже здания, затем огонь распространился по трем этажам из четырех, обрушилась крыша здания. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, к его тушению привлекли вертолет. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. 25 апреля стало известно, что всего во время пожара погибли 17 человек.