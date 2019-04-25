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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан
Самолет, который принадлежит греческой авиакомпании, запрашивал разрешение на полет и посадку, но не получил его и все равно решил прилететь в Кишинев. По разным данным, на борту было от двух до пяти человек
Фото: Zuma / ТАСС

Boeing 737, принадлежащий греческой авиакомпании BlueBird Airways, был задержан в аэропорту Кишинева. Самолет незаконно вошел в воздушное пространство Молдавии, не получив разрешения органа гражданской авиации (ОГА) страны. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Судно задержано. На месте работают сотрудники пограничной полиции, прокуратуры и органа гражданской авиации. Летчиков допрашивают», — рассказала она, уточнив, что на борту самолета были по меньшей мере два человека.

Глава Погранполиции Фредолин Лекари сообщил порталу молдавскому изданию Publika, что подобные ситуации предусмотрены в законах, которыми Молдавия намерена руководствоваться в данной ситуации. «Я не могу сообщить много деталей, так как наши специалисты и представители других учреждений работают на месте происшествия», — добавил он.

По данным источников Publika, на борту Boeing был экипаж, состоящий из двух пилотов ирландского происхождения, а также три пассажира — два грека и один американец.

«Вся «команда» вылетела из Бухареста на тест-драйв. Причина в том, что американский бизнесмен, который находится на борту, планирует купить самолет у продавца, который также находится на борту самолета», — утверждает издание.

По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов. Летчики решили провести полет. СМИ уточняет, что самолет после задержания был проверен, на борту не было обнаружено никаких запрещенных предметов.

Местное законодательство за нарушение правил полетов в воздушном пространстве Молдавии и пересечение этого пространства без соответствующего разрешения устанавливает штраф в размере $1800-3200 или наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

​​РБК направил запрос в пресс-службу пограничной полиции Молдавии и Орган гражданской авиации Республики Молдова.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Молдавия, Кишинев, Boeing
РБК
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