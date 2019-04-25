Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан

Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан

Самолет, который принадлежит греческой авиакомпании, запрашивал разрешение на полет и посадку, но не получил его и все равно решил прилететь в Кишинев. По разным данным, на борту было от двух до пяти человек

Фото: Zuma / ТАСС

Boeing 737, принадлежащий греческой авиакомпании BlueBird Airways, был задержан в аэропорту Кишинева. Самолет незаконно вошел в воздушное пространство Молдавии, не получив разрешения органа гражданской авиации (ОГА) страны. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Судно задержано. На месте работают сотрудники пограничной полиции, прокуратуры и органа гражданской авиации. Летчиков допрашивают», — рассказала она, уточнив, что на борту самолета были по меньшей мере два человека.

Глава Погранполиции Фредолин Лекари сообщил порталу молдавскому изданию Publika, что подобные ситуации предусмотрены в законах, которыми Молдавия намерена руководствоваться в данной ситуации. «Я не могу сообщить много деталей, так как наши специалисты и представители других учреждений работают на месте происшествия», — добавил он.

По данным источников Publika, на борту Boeing был экипаж, состоящий из двух пилотов ирландского происхождения, а также три пассажира — два грека и один американец.

«Вся «команда» вылетела из Бухареста на тест-драйв. Причина в том, что американский бизнесмен, который находится на борту, планирует купить самолет у продавца, который также находится на борту самолета», — утверждает издание.