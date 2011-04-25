Авиация НАТО нанесла авиаудар по резиденции М.Каддафи
Общество, 25 апр 2011, 07:20
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Авиация НАТО нанесла авиаудар по резиденции М.Каддафи
Авиация НАТО нанесла удар по резиденции лидера Ливии Муаммара Каддафи в Триполи. По сообщениям очевидцев, сильно повреждены или полностью разрушены три здания, находившихся на территории резиденции, передает Reuters.
Всего в резиденцию попало три или четыре ракеты. По предварительной информации, в результате налета ранения получили десятки человек.
Пока не сообщается, где в это время находился сам ливийский лидер и его семья. Он мог укрываться в резиденции в подземном бункере.
Ранее поступали сообщения, что в результате удара самолетов западной коалиции в Триполи был поврежден телецентр - сразу три ливийских телеканала прекратили свое вещание.
По словам журналистов, находящихся в Триполи, такого мощного взрыва в столице Ливии не было с момента начала военной операции.