Авиация НАТО нанесла авиаудар по резиденции М.Каддафи

Авиация НАТО нанесла удар по резиденции лидера Ливии Муаммара Каддафи в Триполи. По сообщениям очевидцев, сильно повреждены или полностью разрушены три здания, находившихся на территории резиденции, передает Reuters.

Всего в резиденцию попало три или четыре ракеты. По предварительной информации, в результате налета ранения получили десятки человек.

Пока не сообщается, где в это время находился сам ливийский лидер и его семья. Он мог укрываться в резиденции в подземном бункере.

Ранее поступали сообщения, что в результате удара самолетов западной коалиции в Триполи был поврежден телецентр - сразу три ливийских телеканала прекратили свое вещание.

По словам журналистов, находящихся в Триполи, такого мощного взрыва в столице Ливии не было с момента начала военной операции.