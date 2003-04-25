В США группу россиян обвиняют в вымогательстве

В США группе россиян предъявлены обвинения в вымогательстве и мошенничестве, передает канадский телеканал СBC. 56-летний бизнесмен Семен Могилевич и его сообщники Яков Богатин, Игорь Фишерман и Анатолий Цоуру обвиняются в подтасовке финансовой отчетности своей компании YBM Magnex International, а также рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений.

Всего обвинение содержит 45 пунктов. Представляя свою фирму, владеющую лишь одним заводом по производству магнитов, как крупнейшее предприятие с большой прибылью, мошенники за 4 года с 1994 по 1998 гг. сумели повысить рыночную стоимость своих акций на фондовой бирже Торонто с 10 центов за акцию до 14 долл.

Схема дала сбой в 1998 году, когда рыночная капитализация компании составляла 450 млн долл. а состояние С. Могилевича оценивалось в 18,5 млн долл. В 1999 году федеральный судья оштрафовал компанию на 3 млн долл. и предписал выплатить 77 млн долл. обманутым инвесторам. YBM признала себя виновной в мошенничестве и согласилась продать свое подразделение стоимостью 6,3 млн долл. чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Следствие по этому делу продолжалось около 5 лет.

Бывший исполнительный директор фирмы Яков Богатин был арестован накануне в своем доме в Ричборо (штат Пенсильвания) и в настоящее время находится под стражей. Все остальные мошенники пока находятся в розыске. Лидер группы уроженец Украины С. Могилевич, чье имя всплывало ранее в связи со скандалом вокруг Bank of New York, одновременно является гражданином Израиля, Венгрии и России, что затрудняет его поимку. По свидетельству специального агента ФБР Джеффри Лэмпински, занимающегося этим делом, в настоящее время С. Могилевич находится в Москве.

Российские власти обещали содействовать в задержании мошенника. Местонахождение Игоря Фишермана и Анатолия Цоуру неизвестно.