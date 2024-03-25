Люди продолжают нести цветы к «Крокус Сити Холлу» после теракта. Видео

В понедельник, в первый рабочий день после теракта в «Крокус Сити Холле», люди продолжают нести к концертному залу цветы, игрушки и свечи. Накануне волонтеры организовали на месте второй мемориал, поскольку цветов на место теракта принесли очень много. У концертного зала также прошла памятная акция: под песню «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева на стене здания появилась проекция журавлей.