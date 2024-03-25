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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Люди продолжают нести цветы к «Крокус Сити Холлу» после теракта. Видео

Появилось видео с мемориалом у «Крокус Сити Холла» на 4-й день после теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

В понедельник, в первый рабочий день после теракта в «Крокус Сити Холле», люди продолжают нести к концертному залу цветы, игрушки и свечи. Накануне волонтеры организовали на месте второй мемориал, поскольку цветов на место теракта принесли очень много. У концертного зала также прошла памятная акция: под песню «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева на стене здания появилась проекция журавлей.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

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Теги
«Крокус Сити Холл» теракт цветы акция памяти видео
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