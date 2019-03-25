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Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира
Школьный учитель из кенийской деревни, который отдал большую часть своей зарплаты на помощь бедным ученикам, получил премию Global Teacher Prize в размере $1 млн и звание лучшего учителя во всем мире
Питер Табичи (Фото: Jon Gambrell / AP)

Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте премии. Церемония награждения состоялась накануне, 24 марта, в Дубае. Имя победителя объявил известный киноактер Хью Джекман.

36-летнего кенийца выбрали из десяти финалистов со всего мира. Табичи преподает в сельской средней школе в деревне Пвани математику и физику, где на одного учителя приходится 58 учеников. На всю школу работает только один компьютер с выходом в интернет. Треть детей в деревне живут в неполных семьях или вовсе без родителей, многие из них голодают.

Ежемесячно учитель отдает около 80% своего дохода на помощь бедным ученикам, покупает им одежду и каждые выходные проводит для детей дополнительные занятия. Также он отдает деньги на проекты местных сообществ, которые занимаются развитием образования и сельского хозяйства.

«Он изменил жизнь своих учеников во многих отношениях, создал для них научные клубы и содействовал миру между различными этническими группами и религиями», — следует из пресс-релиза организаторов премии.

Премию Global Teacher Prize учредил благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея (основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education) в 2015 году. В этом году организаторы получили 10 тыс. заявок от претендентов из 179 стран мира.

Автор: Анна Трунина
Теги: учитель, Дубай, Премия
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