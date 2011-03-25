По факту взрыва в дагестанском магазине возбуждено дело

По факту взрыва в магазине в селе Малая Арешевка Кизлярского района Дагестана возбуждено уголовное дело. Преступникам инкриминируется ч.2 ст.167 Уголовного кодекса РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), сообщили РБК в пресс-службе республиканского Министерства внутренних дел.

Вечером 24 марта около 00:00 мск четверо неизвестных в масках, вооруженные автоматическим оружием, расстреляли двери магазина, проникли в помещение, где установили две самодельных бомбы мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Магазин площадью 10х10 м был полностью уничтожен. В результате взрыва никто не пострадал.

Накануне в Дагестане было совершено и другое преступление. Двое злоумышленников пришли в ресторан "Золотая антилопа" у дороги из Махачкалы в Каспийск и расстреляли посетителей заведения. В результате нападения один человек погиб, двое получили ранения.

Аналогичное нападение на магазин было совершено ночь на 17 февраля в дагестанском Кизляре. Возле продуктового магазина "Идеал" сработала бомба, а когда на место ЧП прибыли сотрудники милиции, у здания сдетонировало еще одно взрывное устройство. В результате теракта пострадал сторож магазина.