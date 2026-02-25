В Raschini рассказали о «квантовом скачке» в стиле российских политиков

Российские политики совершили «квантовый скачок» в стиле, заявил директор модного дома Raschini Сергей Викулин. По его словам, хорошие костюмы для них стали нормой, а публичной демонстрации дорогих аксессуаров они начали избегать

Фото: Ozankursat / Shutterstock

Российский политический истеблишмент за последние 15 лет «сделал квантовый скачок» в своем стилистическом развитии, заявил в программе «Да или Нет» на Радио РБК директор модного дома Raschini Сергей Викулин.

«Если регулярно смотреть за заседаниями кабинета министров, Питерским экономическим форумом, действительно: хорошие итальянские костюмы, сорочки на заказ, великолепные галстуки, обувь ручной работы — это то, что, в общем, является общепринятой формой одежды», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему политики стали реже носить наручные часы, эксперт связал это с тем, что у них «скромность и сдержанность во главе угла». При этом он упомянул ситуации, когда дорогие часы вызывали общественное возмущение.

«Бравировать этим — это, в общем, вызывать совершенно излишние негативные эмоции», — считает он.

Существенные изменения происходят и в стиле российских бизнесменов, хотя зона роста, по его словам, остается «колоссальной». Викулин отметил, что значительная часть российских предпринимателей «может смело считаться такими индикаторами прекрасного стиля».

Вместе с тем, по наблюдениям Викулина, среднестатистический бизнесмен зачастую игнорирует предметную среду — то есть то, как люди одеваются и в каких интерьерах работают. Также некоторые предприниматели забывают об уместности: костюм для бизнеса не равен костюму для формальных статусных мероприятий.

«Немножко разная стилистика, разные цвета, разные фактуры тканей, разные образы. Зачастую предприниматели этим не пользуются, игнорируют просто. Самая, наверное, частая ошибка — они тратят большие деньги, но при всем при этом выглядят совершенно безвкусно», — отметил он.

В качестве первого шага в выстраивании мужского образа Викулин посоветовал приобрести темно-синий костюм, потому что он «решает любую задачу, которую вы перед ним ставите».

Говоря о состоянии российской индустрии мужской моды, эксперт заявил, что в ней пока существуют отдельные тренды. Для формирования традиций нужно подождать «пару десятков лет».

«Традиция формируется, как правило, на третьем поколении, а мы сейчас где-то, наверное, в середине второго», — резюмировал он.

Российская модная индустрия в 2025 году столкнулась с серией кризисов: потребления, ценностей, рекламы, личных брендов и кадров, следует из исследования РБК Fashion Review 2025. По данным «РБК Исследования рынков», стоимость одежды и аксессуаров растет, при этом многие россияне переходят в режим осознанных трат. В результате 72% брендов, по данным Moscow Communications Agency, фиксировали трудности с привлечением новых клиентов, что влияет на бизнес-стратегии ретейлеров.