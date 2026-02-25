Разрушения и десятки погибших после наводнения в Бразилии. Видео
На юго-востоке Бразилии 30 человек погибли и 39 пропали без вести в результате наводнения и оползней, вызванных сильными дождями. В штате Минас-Жерайс река вышла из берегов и потоки воды с грязью заполнили улицы местных населенных пунктов.
Больше всего пострадали муниципалитеты Уба и Жуиз-де-Фора, в последнем оползнем смыло 12 домов, передает AFP. Многие жители в тот момент находились внутри и оказались под завалами. Спасены в настоящее время 200 человек.
