Разрушения и десятки погибших после наводнения в Бразилии. Видео

На юго-востоке Бразилии 30 человек погибли и 39 пропали без вести в результате наводнения и оползней, вызванных сильными дождями. В штате Минас-Жерайс река вышла из берегов и потоки воды с грязью заполнили улицы местных населенных пунктов.

Больше всего пострадали муниципалитеты Уба и Жуиз-де-Фора, в последнем оползнем смыло 12 домов, передает AFP. Многие жители в тот момент находились внутри и оказались под завалами. Спасены в настоящее время 200 человек.