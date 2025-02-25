МВД возбудило дело о пропавших на Украине вагонах

В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине. Крупнейшие российские операторы оценили ущерб в несколько миллиардов рублей. Новое дело поможет решить вопрос с компенсацией, говорят эксперты

Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Новое дело о хищении вагонов

В январе 2025 года следователи МВД возбудили уголовное дело по статье об отмывании или легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК).

Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как в феврале 2022 года Украина «завладела» находившимися на ее территории грузовыми вагонами российских и белорусских собственников, вагоны до сих пор находятся на территории Украины. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, информацию подтвердил другой такой же источник.

Максимальное наказание за это преступление предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

РБК направил запрос в МВД.

Представители нескольких компаний-операторов сообщили РБК, что Украина «завладела» более чем 17 тыс. грузовых вагонов различных типов стоимостью более $1,1 млрд. Вагоны были арестованы Шевченковским районным судом Киева по ходатайству следователей в рамках возбужденного в апреле 2022 года украинской стороной уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Фигурантами этого расследования стали около 200 российских и белорусских компаний.

На территории Украины вагоны российских компаний находились с декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года. В них перевозили грузы железнодорожных перевозчиков — РЖД, ГП «Белорусская железная дорога» и латвийской LDZ Cargo. До 2022 года движение по пространству 1520 (ширина колеи, расположенной на территории России и стран СНГ. — РБК) было «совершенно прозрачным», часть вагонов оказалась на территории Украины, отметил Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики».

Арестован подвижной состав был по делу о неуплате налогов с 2020 по 2022 год, хотя в тот период между странами действовало соглашение об избежании двойного налогообложения. В случае если между странами действует такое соглашение, компании платят налоги единожды, как правило, по месту регистрации, сообщил РБК судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. Он добавил, что законность обвинений в неуплате налогов в период действия соглашения об избежании двойного налогообложения вызывает вопросы.

После ареста вагоны передали на хранение государственным железным дорогам Украины (АО «Укрзализныця») как вещественное доказательство с правом коммерческого использования и с правом «пользования, владения и распоряжения доходами», полученными от эксплуатации вагонов.

Как уголовное дело связано с компенсациями

По информации источников РБК, среди собственников 17 тыс. вагонов, оставленных на Украине, крупнейшие российские операторы. Среди них — Первая грузовая компания, «Русагротранс», «Транслес», ГТЛК, «Газпромтранс», Национальная транспортная компания, «Модум-Транс», «Атлант», «Уголь-Транс», Railgo, «Новотранс», «Трансфин-М», «Железнодорожные активы», «Спецэнерготранс», «Балтонэксим Лизинг Сз», «Транспортные технологии», «Новая транспортная логистика», «Пурпетрубопроводстрой», ТГК и СВК. РБК направил запросы в пресс-службы этих компаний.

Дело об отмывании денежных средств, связанное с арестом вагонов, не единственное в России. В полиции было возбуждено еще несколько уголовных дел по статье «Кража» (ст. 158 УК), в ходе расследования которых было установлено, что вагоны используются для военных нужд Украины. Потерпевшими по этим делам признаны несколько российских компаний.

Так, например, ГТЛК была признана потерпевшей стороной «в рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения вагонного парка на территории Украины по 378 вагонам», сообщили РБК в пресс-службе компании. Там также рассказали, что «на сегодняшний день на территории Украины похищено 673 вагона». Компания оценивает причиненный ей ущерб в 1,4 млрд руб. «ГТЛК направила заявление по факту хищения на территории Украины еще 295 вагонов. Документ находится на рассмотрении в ЛУ (линейном управлении) МВД России на станции Москва-Ярославская, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято», — отметил представитель компании.

«Фактически ключевая проблема заключается в том, что сейчас до сих пор компании, у которых вагоны остались на Украине, не получили никакой компенсации. Возможно, уголовное дело является элементом для того, чтобы дать российским игрокам получить эту компенсацию», — сказал Бурмистров.

Глава юридической компании AVG Legal адвокат Алексей Гавришев согласен, что возбуждение уголовных дел может быть связано со страховым возмещением. «Если вагоны застрахованы и страховым случаем является утрата вагонов в результате преступления, то это может быть способом получения возмещения», — отметил Гавришев.

В ноябре 2022 года Союз операторов железнодорожного транспорта обратился в Минтранс с просьбой подготовить проект постановления о компенсации собственникам вагонов убытков, понесенных в результате частичной утраты парка на Украине и в Финляндии. По оценкам союза, за рубежом на тот момент было задержано около 16 тыс. единиц подвижного состава (тогда это более 1% от общероссийского парка), на тот момент компенсация за их удерживание оценивалась в 32 млрд руб.

РБК направил запрос представителю Союза операторов железнодорожного транспорта.