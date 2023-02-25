Умерла народная артистка России Светлана Брагарник

Светлана Брагарник (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Светлана Брагарник умерла на 79 году жизни, сообщил в своем телеграм-канале режиссер Кирилл Серебренников.

«Сегодня умерла Светлана Михайловна Брагарник. Светлая память», — написал режиссер, не приведя других подробностей.

Брагарник родилась 24 мая 1944 года в Риге. В 1968 году окончила актерский факультет ГИТИС, после чего начала выступать в Московском областном театра имени Александра Островского, а затем, с 1972 года, выступала в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя. С 2012 года — актриса Гоголь-центра.

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