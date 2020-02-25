Газ вспыхнул поздно вечером, пострадавших и угрозы населению нет. Магистральный газопровод Ямбург — Елец-2 принадлежит «Газпрому»

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Магистральный газопровод Ямбург — Елец-2, принадлежащий «Газпрому», загорелся в Горнозаводском городском округе Пермского края. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, возгорание газа произошло 25 февраля в 21:15 по местному времени (19:15 мск). Как сообщили РБК в пресс-службе компании «Газпром трансгаз Чайковский», пострадавших нет, а газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме. «Подразделения готовятся к проведению восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Как сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб, прорыв газопровода Ямбург — Елец-2 был зафиксирован в 12 км от поселка Средняя Усьва, расположенного на северо-западе региона. Источник «Интерфакса» уточняет, что во время инцидента никто не пострадал, угрозы населению нет, а сейчас сотрудники МЧС ликвидируют аварию.

Это не первая авария на магистральном газопроводе Ямбург — Елец, введенном в эксплуатацию в 1987 году. В феврале 2004 года разрыв с возгоранием произошел на 1562-м км газопровода Ямбург — Елец-1, что привело к повреждению пяти из шести ниток Ужгородского коридора газопроводов. В середине июня 2006 года произошел разрыв трубы на одном из участков Ямбург — Елец-2, спустя два года, 25 июля 2008 года, на территории Ханты-Мансийского автономного округа прорвало газопровод Ямбург — Елец в 150 км от города Белоярский.