Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 13:07
В Крыму освободили задержанных в Азовском море украинских браконьеров Политика, 19:48 Замглавы воронежского УГИБДД объяснил появление 22 квартир у его родных Общество, 19:41 МОК назвал сроки решения о проведении Олимпиады-2020 на фоне коронавируса Спорт, 19:26 ФАС проверит «Арбидол» после рекламы о лечении коронавируса Общество, 19:19 Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге Общество, 19:17 Внучка Черномырдина проиграла суд о подаренных отцом домах и земле Общество, 19:13 В РПЦ объяснили установку камер наблюдения в храмах Общество, 18:59 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:56 В Думе определились с правилами проведения голосования по Конституции Политика, 18:50 Захарова сообщила о «набросившихся» на российскую делегацию журналистках Политика, 18:48 В Новой Зеландии предложили отменить налог на криптовалюту Крипто, 18:46 Суд повторно оштрафовал получившего перелом ноги 27 июля дизайнера Общество, 18:22 Россияне начали отменять туры в Италию из-за вспышки коронавируса Общество, 18:19 Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации Бизнес, 18:18
Общество ,  
0 

Внучка Черномырдина проиграла суд о подаренных отцом домах и земле

Внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина Мария не смогла убедить Апелляционный суд в том, что законно получила в подарок от отца два дома и участок земли на Рублевке. Суд признал подарки незаконными
Мария и Виктор Черномырдины (Фото: gazprom.ru)

Апелляционная инстанция подтвердила предыдущее решение суда в деле о подарках Виталия Черномырдина своей дочери Марии и признала договоры дарения недействительными сделками. Речь идет о сыне и внучке бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина.

Об этом говорится в решении Девятого арбитражного апелляционного суда, внимание на которое обратило РАПСИ.

В деле фигурируют два дома и земельный участок в поселке Горки-10, которые сын Черномырдина подарил своей дочери. В декабре 2019 года столичный Арбитражный суд решил, что на момент совершения этих сделок должник Виталий Черномырдин «отвечал признаку неплатежеспособности». Уже в то время было несколько судебных решений о взыскании с него задолженности в пользу кредиторов.

Мария Черномырдина решила оспорить это решение и подала апелляционную жалобу. Однако суд не принял доводы о том, что «она не знала и не могла знать о наличии признаков неплатежеспособности должника (отца)».

Заявление в арбитраж было подано финансовым управляющим имуществом Черномырдина Русланом Губайдулиным.

Суд признал сына Черномырдина банкротом и запустил продажу его имущества
Финансы


Процедуру банкротства Виталия Черномырдина, президента и соучредителя межрегионального фонда «Поддержка и развитие среднего класса», а также совладельца четырех компаний, арбитраж начал в сентябре 2017 года по заявлению ВТБ. Задолженность перед банком в размере 304,4 млн руб. была включена в реестр требований кредиторов. Крупнейшим кредитором предпринимателя была «Северсталь», которой Черномырдин был должен около 17,7 млрд руб.

В июне 2018 года Арбитражный суд Москвы обязал вернуть в конкурсную массу автомобиль Lexus LS600H, который Черномырдин подарил своему сыну. Суд счел сделку незаконной, поскольку она была заключена с заинтересованным лицом — сыном. При этом судьи решили, что сын не мог не знать о неплатежеспособности отца. Кроме того, по словам одного из кредиторов Виталия Черномырдина — ВТБ, автомобиль 2008 года выпуска был продан почти в 3,5 раза дешевле своей рыночной стоимости (за 249 тыс. руб. вместо 870 тыс. руб.).

Авторы: Кристина Астафурова, Владислав Гордеев
Теги: Виталий Черномырдин, Рублевка
Материалы по теме
Суд обязал Виталия Черномырдина вернуть кредиторам проданный сыну Lexus
Общество
Суд подтвердил долг сына Черномырдина перед «Северсталью» и Газпромбанком
Бизнес
Суд признал сына Черномырдина банкротом и запустил продажу его имущества
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter