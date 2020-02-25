Внучка Черномырдина проиграла суд о подаренных отцом домах и земле

Внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина Мария не смогла убедить Апелляционный суд в том, что законно получила в подарок от отца два дома и участок земли на Рублевке. Суд признал подарки незаконными

Мария и Виктор Черномырдины (Фото: gazprom.ru)

Апелляционная инстанция подтвердила предыдущее решение суда в деле о подарках Виталия Черномырдина своей дочери Марии и признала договоры дарения недействительными сделками. Речь идет о сыне и внучке бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина.

Об этом говорится в решении Девятого арбитражного апелляционного суда, внимание на которое обратило РАПСИ.

В деле фигурируют два дома и земельный участок в поселке Горки-10, которые сын Черномырдина подарил своей дочери. В декабре 2019 года столичный Арбитражный суд решил, что на момент совершения этих сделок должник Виталий Черномырдин «отвечал признаку неплатежеспособности». Уже в то время было несколько судебных решений о взыскании с него задолженности в пользу кредиторов.

Мария Черномырдина решила оспорить это решение и подала апелляционную жалобу. Однако суд не принял доводы о том, что «она не знала и не могла знать о наличии признаков неплатежеспособности должника (отца)».

Заявление в арбитраж было подано финансовым управляющим имуществом Черномырдина Русланом Губайдулиным.