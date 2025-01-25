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При аварийной посадке Boeing в Нигерии пострадали более 30 человек

В ночь на 24 января самолет вылетел из Лагоса в Вашингтон, но в пути у воздушного самолета возникли неполадки и пилот решил вернуться. Шесть человек получили серьезные травмы, еще 32 легко ранены

Самолет Boeing 787-800 авиакомпании United Airlines, на борту которого находились 256 пассажиров и членов экипажа, после вылета из Лагоса вернулся в аэропорт и совершил аварийную посадку, сообщает PM News Nigeria.

ЧП произошло в ночь на 24 января. Самолет вылетел из крупнейшего города Нигерии в Вашингтон в 23:59 четверга (01:59 24 января мск), но у воздушного судна возникли технические неполадки, пишет The Sun Nigeria. В этот момент оно пролетало над воздушным пространством Кот-д'Ивуара. Точная причина произошедшего пока неизвестна, но, как сообщает News Central Africa, речь может идти о проблемах с двигателем.

Федеральное управление аэропортов Нигерии (FAAN) сообщило, что самолет приземлился в 3:22 утра. По словам представителя агентства Обиагели Орах, четыре пассажира и два члена экипажа получили серьезные травмы, их доставили в больницу. Еще 27 пассажиров и пять членов экипажа легко ранены.

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Один из пассажиров рассказал изданию Vanguard: «Нам уже подали еду, когда самолет начал резко снижаться. Из-за этого я ударился головой о потолок и потерял сознание. <...> Самолет трижды резко снижался, некоторые получили травмы. Мы провели в воздухе четыре часа».

По словам собеседника, «в разгар суматохи» пилот сказал, что посадит самолет в Гане, но в итоге воздушное судно село в Нигерии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нигерия Лагос Вашингтон самолет экстренная посадка
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