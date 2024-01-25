Появились кадры задержания участников «Би-2» в Таиланде
Посетительница концерта «Би-2» в Таиланде опубликовала видео с задержанием участников группы. По ее словам, музыкантов забрали сразу после выступления. На кадрах Шуру и Леву (последний признан иноагентом) отчетливо не видно, как и сотрудников полиции. Всего в составе группы сейчас работает шесть человек.
О том, что туристическая полиция Таиланда задержала участников группы «Би-2», их обвиняют в проведении концерта без разрешения. В ведомстве уточнили ТАСС, что задержаны семь членов рок-группы: один израильтянин и шесть россиян. Суд рассмотрит их дело завтра, 26 января. Информацию о задержании подтвердил также источник «РИА Новости» в управлении полиции провинции Пхукет
Участники «Би-2» пока никак не комментировали произошедшее, они не ответили на звонки и сообщения РБК. Пресс-секретарь коллектива говорила РБК, что ничего не знает о задержании музыкантов.
В группу входят основные музыканты — Шура Би-2 (Александр Уман) и Лёва Би-2 (Егор Бортник, признан иноагентом), а также еще четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко. Музыканты в своих интервью рассказывали, что у них обоих есть израильское гражданство.
В афише «Би-2» на их официальном сайте указано, что на вечер 24 января планировался концерт на площадке в Пхукете.
Законодательство Таиланда предусматривает уголовное наказание на работу без разрешения, в последние годы ответственность ужесточили. Нарушителям грозит штраф до 100 тыс. бат (около $3 тыс. или 250 тыс. руб.), заключение на срок до пяти лет, либо и то, и другое. Предусмотрена депортация.
Полиция провела задержание во время рейда по проверке документов после концерта, прошедшего 24 января, уточнил «РИА Новости» источник в пхукетской полиции. По его словам, семеро музыкантов провели ночь в камере временного содержания, после чего их на время отпустили до суда. собеседник предупредил, что музыкантов могут внести в черный список, после чего им будет закрыто посещение страны «как минимум несколько лет».
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