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«Газель» Минобороны сбила трех человек в Москве

Автомобиль Минобороны сбил трех человек на Ленинградском шоссе в Москве
ДТП произошло на Ленинградском шоссе на северо-западе столицы. Автомобиль Минобороны наехал на пешеходов. Один человек погиб, двое пострадали
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Газель» наехала на пешеходов на Ленинградском шоссе в Москве, есть погибшие и пострадавшие, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

Источники ТАСС и Mash уточнили, что людей сбил принадлежащий Минобороны автомобиль. РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

Госавтоинспекция Москвы сообщила, что один человек погиб, двое получили травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Телеграм-канал 112 пишет, что один из пострадавших — 37-летний Юрий Киселев.

Mash уточняет, что ДТП произошло на пересечении шоссе с Беломорской улицей. По данным телеграм-канала, водитель «Газели» оказал пострадавшим первую помощь. На месте аварии работают полицейские и медики. Собеседник ТАСС добавил, что три полосы из четырех перекрыты.

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ДТП Москва Ленинградское шоссе новости
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