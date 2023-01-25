Умер один из создателей «Улицы Сезам»

Продюсер и ученый Ллойд Моррисетт умер в возрасте 93 лет. Он создал телепрограмму «Улица Сезам» в 1969-м вместе с Джоан Ганз Куни

Ллойд Мориссетт (Фото: Sesame Workshop / Twitter)

На 94-м году жизни умер один из создателей детского телешоу «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт, сообщает в Twitter компания Sesame Workshop.

«Sesame Workshop оплакивает кончину нашего уважаемого и любимого соучредителя Ллойда Моррисетта, доктора философии, который умер в возрасте 93 лет», — говорится в сообщении.

Моррисетт родился в 1929 году в Оклахоме, пишет The Hollywood Reporter. Затем семья несколько раз переезжала и в итоге оказалась в Лос-Анджелесе, где он окончил школу в 1947 году. В Калифорнийском университете изучал философию, в 1956 году получил степень доктора по экспериментальной психологии в Йельском университете.

Сначала Моррисетт был преподавателем в университете, но затем стал работать с благотворительным фондом Карнеги в области дошкольного образования. Став вице-президентом фонда по развитию преподавания, он с телепродюсером Джоан Ганз Куни создал образовательное шоу для детей «Улица Сезам» — первый эпизод вышел в 1969 году, пишет CNN. Сейчас вышло более 4 тыс. эпизодов в 40 сезонах, с 1996-го по 2008-й, программу показывали в России.

Моррисетт был соучредителем компании, которая сейчас называется Sesame Workshop. Он тридцать лет был председателем попечительского совета Sesame Workshop, а затем стал ее пожизненным почетным попечителем, говорится на сайте компании. Сейчас компания представлена более чем в 150 странах.

В том же 1969-м Моррисетт стал президентом благотворительного фонда Джона и Мэри Маркл. Также он возглавлял интернет-компанию Tucows, был членом попечительского совета социологической компании Public Agenda и одним из руководителей исследовательского института RAND.