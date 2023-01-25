СК проверит контракт на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 74,69 (-0,04) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 68,75 (+0,12) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 07:13
Депутаты и сенаторы предложили ужесточить контроль за оборотом спирта Общество, 07:00
Брокер из США для работы с россиянами ввел условие проживания за рубежом Pro, 07:00
NK News узнал о пятидневном карантине в столице КНДР из-за «простуды» Общество, 06:55
Зеленский объяснил кадровые перестановки устранением помех для страны Политика, 06:24
Минюст США подал в суд на Google из-за доминирования на рынке рекламы Технологии и медиа, 06:08
СК проверит контракт на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов Общество, 06:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Россияне сэкономили 73 минуты в день благодаря удаленке Общество, 05:58
Песков заявил, что Путин не общался с Зеленским несколько лет Политика, 05:23
Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России Политика, 05:18
Билл Гейтс рассказал, когда предпочел бы родиться — в прошлом или будущем Общество, 05:12
Роскачество вслед за «Хагги Вагги» проверит «Чебурашку» Общество, 05:00
ЕС обсудит пересмотр торговой либерализации с Киевом из-за жалоб фермеров Экономика, 04:42
В Финляндии предложили поставить на паузу переговоры по вступлению в НАТО Политика, 04:23
Общество ,  
0 

СК проверит контракт на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов

Столичное управление Следственного комитета начало проверку госконтракта о поставках в МВД аппаратов для съема данных с мобильных устройств. Поставщиков оборудования подозревают в мошенничестве на 25,8 млн. руб.
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В столичном управлении Следственного комитета проводится проверка обстоятельств заключения госконтракта на поставку аппаратно-программных комплексов для съема, исследования, и анализа данных мобильных устройств на 25,8 млн. руб. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Следственному комитету, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом проверки. 

Проверка проводится в одном из отделов следственного управления по Центральному административному округу столичного управления СКР по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

По данным следствия, в апреле 2021 года между ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России» и компанией ООО «Лан-Проект»  был заключен госконтракт, в ходе которого компания обязалась в сентябре 2021 года поставить технические устройства заказчику. Выяснилось, что устройства не соответствуют техусловиям, описанным в контракте. По словам источника, поставка была полностью оплачена. По данным следствия, этим самым МВД был причинен ущерб в размере 25,8 млн. руб.

РБК направил запросы в пресс-службы МВД и Следственного комитета. 

На сайте «Госзакупки» говорится, что всего было закуплено 17 комплектов двух типов.

Там также отмечено, что поставщику была начислена неустойка в размере 134 тыс. руб. из-за просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства).

В базе данных Спарк говорится, что в 2021 году компания заключила 66 госконтрактов на 217,2 млн. руб., в 2022 году – 43 контракта на 191,3 млн. руб. Основными заказчиками ООО «Лан-Проект в 2021 году являлись региональные управления материально-технического снабжения МВД, а также Следственный комитет. Компания также поставляет в силовые структуры аппаратно-программные комплексы для съема, исследования, и анализа данных мобильных устройств, оказывает услуги по предоставлению лицензий к программному обеспечению, в том числе к программе «Мобильный криминалист».

Читайте на РБК Pro
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Во всем мире волна сокращений. Но теперь людей увольняют по-новому
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения
Население КНР сократилось впервые за 60 лет. Чем это грозит экономике

Компания ООО «Лан-Проект» была образована в 2000 году и является разработчиком проектов и поставщиком технических решений на корпоративном сегменте рынка информационных технологий. Компания оказывает услуги по сервисному обслуживанию и сопровождению, по разработке программного обеспечения, а также консалтинговые услуги. Об этом говорится на ее сайте.

Ранее Cnews сообщал, что МВД начало проведение тендеров на поставку импортных комплексов для взлома смартфонов и извлечения из них информации различного характера, включая скрытые и уже удаленные пользователем данные. Эти устройства предназначены для  мобильных устройств связи, работающих под управлением ОС Apple iOS, Android, BlackBerry, Symbian, WindowsMobile, WindowsPhone и др.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МВД госконтракт СКР проверка мошенничество
Материалы по теме
Минцифры предложило «Госключом» защищать недвижимость от мошенников
Общество
В Telegram появилась новая мошенническая схема
Технологии и медиа
СК возбудил новое дело из-за мошенничества при зачислении в «Синергию»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter