СК проверит контракт на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов

Столичное управление Следственного комитета начало проверку госконтракта о поставках в МВД аппаратов для съема данных с мобильных устройств. Поставщиков оборудования подозревают в мошенничестве на 25,8 млн. руб.

Фото: СК РФ

В столичном управлении Следственного комитета проводится проверка обстоятельств заключения госконтракта на поставку аппаратно-программных комплексов для съема, исследования, и анализа данных мобильных устройств на 25,8 млн. руб. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Следственному комитету, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом проверки.

Проверка проводится в одном из отделов следственного управления по Центральному административному округу столичного управления СКР по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

По данным следствия, в апреле 2021 года между ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России» и компанией ООО «Лан-Проект» был заключен госконтракт, в ходе которого компания обязалась в сентябре 2021 года поставить технические устройства заказчику. Выяснилось, что устройства не соответствуют техусловиям, описанным в контракте. По словам источника, поставка была полностью оплачена. По данным следствия, этим самым МВД был причинен ущерб в размере 25,8 млн. руб.

РБК направил запросы в пресс-службы МВД и Следственного комитета.

На сайте «Госзакупки» говорится, что всего было закуплено 17 комплектов двух типов.

Там также отмечено, что поставщику была начислена неустойка в размере 134 тыс. руб. из-за просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства).

В базе данных Спарк говорится, что в 2021 году компания заключила 66 госконтрактов на 217,2 млн. руб., в 2022 году – 43 контракта на 191,3 млн. руб. Основными заказчиками ООО «Лан-Проект в 2021 году являлись региональные управления материально-технического снабжения МВД, а также Следственный комитет. Компания также поставляет в силовые структуры аппаратно-программные комплексы для съема, исследования, и анализа данных мобильных устройств, оказывает услуги по предоставлению лицензий к программному обеспечению, в том числе к программе «Мобильный криминалист».

Компания ООО «Лан-Проект» была образована в 2000 году и является разработчиком проектов и поставщиком технических решений на корпоративном сегменте рынка информационных технологий. Компания оказывает услуги по сервисному обслуживанию и сопровождению, по разработке программного обеспечения, а также консалтинговые услуги. Об этом говорится на ее сайте.

Ранее Cnews сообщал, что МВД начало проведение тендеров на поставку импортных комплексов для взлома смартфонов и извлечения из них информации различного характера, включая скрытые и уже удаленные пользователем данные. Эти устройства предназначены для мобильных устройств связи, работающих под управлением ОС Apple iOS, Android, BlackBerry, Symbian, WindowsMobile, WindowsPhone и др.